Es stünden Vermutungen im Raum, wonach DPolG-Vize Thomas Nommensen als kritischer Gewerkschafter mit der Durchsuchung mundtot gemacht werden solle, stellte der Grünen-Landtagsabgeordnete Burkhard Peters fest. Im Innen- und Rechtsausschuss seien am Mittwoch dazu zwar Fragen gestellt, vom zuständigen Oberstaatsanwalt Henning Hadeler „aber nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet“ worden. Peters: „Eine Politisierung oder Instrumentalisierung der Strafverfolgung wäre in unserem Rechtsstaat inakzeptabel.“

Wurden sicherheitsrelevante Informationen weitergegeben?

Polizisten hatten am Dienstag nicht nur die Kieler Büroräume der DPolG durchsucht, sondern auch Nommensens Lübecker Privatwohnung. Laut Oberstaatsanwalt Hadeler verdächtigt man einen Mitarbeiter der Landespolizei, interne und „sicherheitsrelevante“ Informationen an Journalisten durchgestochen zu haben. Bei der Razzia wurden nach Angaben Nommensens auch vertrauliche Unterlagen von Beteiligten der Rocker-Affäre und zum PUA mitgenommen. Gewerkschaftsvertreter reagieren alarmiert, auch der Beamtenbund äußerte Kritik.

Verunsicherung bei den Gewerkschaftern

Frank Hornschu, Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes der Region Kiel, sagte, Mitglieder seien verunsichert. „Wir erhalten streng vertrauliche Informationen, die wir zum Teil auch dokumentieren müssen. Die Kollegen müssen sich darauf verlassen, dass dies alles absolut safe ist.“ Jetzt sei zu befürchten, dass Mitarbeiter in Notlagen überhaupt keine Anlaufstelle mehr haben. Kai Tellkamp, Landeschef des Deutschen Beamtenbundes, sprach von „erheblichen Eingriffen in die Privatsphäre von Gewerkschaftern“. Man werde nicht zulassen, „dass ein Klima der Angst und Einschüchterungsversuche Oberhand gewinnen“. Tellkamp: „Ein bitterer Beigeschmack muss schleunigst vom Tisch: dass einer kritischen Gewerkschaftsarbeit durch unverhältnismäßige Maßnahmen das Wasser abgegraben werden soll.“

Justizministerin sieht keine Fehler

Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) wies die Vorwürfe zurück. „Weder Polizeibeamte noch Gewerkschaftsvertreter stehen über dem Gesetz. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich.“ Die Staatsanwaltschaft habe aufgrund von Strafanzeigen ermittelt, wie vertrauliche Informationen aus der Polizei an die Presse gelangt seien – und zwar so konkret, dass ein Gericht zum Ergebnis gelangt sei, dass der Anfangsverdacht einer Straftat vorliege.

Innenminister kündigt "Frühwarnsystem" an

Um mögliche Verfehlungen von Polizeibeamten rechtzeitig zu erkennen, kündigte Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) zum 1. September die Einrichtung eines Frühwarnsystems in der Polizeiabteilung seines Hauses an: Es solle bereits früh auf sensible Sachverhalte hinweisen und eine schnelle Reaktion ermöglichen. Nur in herausragenden Fällen behält sich Grote vor, eine besondere Ermittlungseinheit (Dienststelle für interne Vorgänge und Ermittlungen) einzusetzen.

Löste ein Polizeiseelsorger die Razzia aus?

Unterdessen sorgt in Kirchenkreisen für Aufregung, dass ein evangelischer Polizeiseelsorger Nommensen angeschwärzt und den Auslöser zur Razzia gegeben haben soll. Ob dieser Vorgang dem Ansehen von Seelsorgern förderlich sei? Die Nordkirche wollte das vorerst nicht kommentieren. Beim katholischen Erzbistum formuliert es eine Sprecherin so: „Die Akzeptanz eines Seelsorgers steht und fällt mit seiner Verschwiegenheit.“

