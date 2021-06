Kiel

„Über fast alle Blutgruppen hinweg können wir derzeit die Versorgung nicht einmal für einen kompletten Tag gewährleisten“, sagt Susanne von Rabenau vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Vom 1. bis zum 10. Juni hatte das DRK 3700 Blutspenden in Schleswig-Holstein und Hamburg eingeplant. Die Zahl der abgenommenen Spenden lag in diesem Zeitraum allerdings nur bei rund 3200.

Kurze Haltbarkeit verstärkt das Problem

Auch das UKSH verzeichnet einen starken Rückgang der Blutspenden. Normalerweise spenden 800 bis 1000 Menschen pro Woche Blut am Universitätsklinikum in Kiel und Lübeck. In der ersten Juniwoche waren es nur knapp 500. „Das ist auf Dauer zu wenig, um unsere Patientinnen und Patienten zu versorgen“, sagt Prof. Siegfried Görg, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin des UKSH. Besonders problematisch sei die Lage auch deshalb, weil bestimmte Blutpräparate lediglich vier Tage haltbar sind.

Im Winter wird lieber gespendet, als im Sommer

Dass es im Sommer zu Engpässen bei der Blutversorgung kommt, ist kein neues Phänomen. Bei warmem, schönen Wetter sinkt die Blutspendebereitschaft, dazu kommt die Urlaubszeit. „Dieses Jahr ist der Effekt aber besonders heftig“, sagt Görg. Auch von Rabenau spricht von einem ungewöhnlich frühen Engpass in der Sommerzeit.

Warum wird weniger Blut gespendet?

Aber woran liegt das? Görg spricht von Studierenden, die in der Regel noch nicht wieder an der Universität seien und deswegen seltener spenden. Er spricht von Menschen, die nach langen Corona-Einschränkungen das warme Wetter genießen und dabei die Blutspende vernachlässigen. Von einer Fußball-Europameisterschaft, die wie andere Großereignisse zu weniger Blutspenden führt. „Dieses Jahr kommen viele Faktoren zusammen“, sagt Görg. Was die Notlage noch verschärft: Der Bedarf an Blutspenden steige aktuell in den Kliniken und Krankenhäuser an, berichtet von Rabenau. Das bestätigt auch Görg: „Der Blutkonserven-Verbrauch ist im UKSH etwas höher, weil die OP-Tätigkeit wieder intensiver geworden ist.“ Verschobene Operationen können nun nachgeholt werden, weil sich die Corona-Lage entspannt. Auch das allgemeine Patientenaufkommen normalisiere sich allmählich wieder, sagt Birgitt Schütze-Merkel, Sprecherin des Städtischen Krankenhauses Kiel. „Wir brauchen deutlich mehr Blutkonserven als vor einem Jahr.“

In den kommenden Wochen dürfte die Blutversorgung weiterhin knapp bleiben. „Wir blicken mit Sorge auf den Beginn der Ferien- und Reisezeit“, sagt die Susanne von Rabenau. Wer verreist, spendet kein Blut.