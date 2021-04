Kiel

Deutschlands neuer Superstar kommt aus Schleswig-Holstein: Jan-Marten Block hat die 18. Staffel von DSDS gewonnen. Vor ihm haben bereits viele andere Nordlichter ihr Glück in Castingshows versucht. Was ist aus ihnen geworden? Hat sich die Teilnahme als Sprungbrett erwiesen? Und würden sie wieder teilnehmen? KN-Online hat mit Molly Sue Horn und vielen anderen über ihre Erfahrungen gesprochen.

Molly Sue Horn, Laboe, The Voice Kids/DSDS: Auf das Abi folgt jetzt die Musik

Anfragen von Produzenten hatte Molly Sue Horn nach ihrer Teilnahme an den Castingshows "The Voice Kids" und "Deutschland sucht den Superstar" einige. "Ich wollte mich aber erst einmal auf die Schule konzentrieren und die Musik nicht einfach nebenher machen", erzählt die 20-Jährige.

Nach ihrem "Corona-Abitur" im vergangenen Jahr hat sie nun die Arbeit an ihrem ersten Album begonnen. Die deutschsprachigen Texte schreibt sie selbst. "Es hat sich auf jeden Fall gelohnt", sagt Horn über ihre Teilnahme bei The Voice Kids.

Vor allem die Coaches hätten sie als damals 14-Jährige weitergebracht. "Uns wurde immer gesagt, dass wir Rohdiamanten sind und noch viel an uns arbeiten müssen." Dazu gehört Gesangsunterricht, auch wenn man viel Talent hat. "Das hätte mir in meinem privaten Umfeld nie jemand gesagt aus Angst, mich zu verletzen", sagt sie, "dabei ist das ganz wichtig für mich gewesen."

Da die Followerzahl in den sozialen Netzwerken mittlerweile fast so wichtig ist wie das musikalische Talent, hat es Horn natürlich auch geholfen, dass sie durch die Teilnahme an den Shows viele neue Fans bekommen hat. Rund 70 .00 Menschen folgen ihr auf Instagram. 2021 will sich die junge Frau aus Laboe nun komplett auf ihre Musik konzentrieren, ihr deutschsprachiges Album fertigstellen und einfach "mal sehen, wie es mit der Musik dann läuft". Ein Studium sei im kommenden Jahr trotzdem geplant "einfach, weil ich glaube, dass es mich weiterbringt."

Taylor Luc Jacobs, Kiel, DSDS: Trash ist oft wichtiger als die Musik

"Ich bin seit meinem Abitur Vollzeitmusiker und habe Konzerte gegeben und Alben aufgenommen insofern hat sich mein Leben nach DSDS nicht wirklich geändert", erzählt Taylor Luc Jacobs im Telefoninterview. Der 26-Jährige, der ein eigenes Tonstudio besitzt und inzwischen sein drittes Album produziert hat, würde nicht noch einmal bei einer Castingshow mitmachen.

"Als Teilnehmer muss man sich bewusst sein, dass es um Unterhaltung geht. Da ist Trash dann oft wichtiger als Musik", stellt er fest. Richtig berühmt werde da keiner mehr, das sei früher mal so gewesen. Wobei Jacobs auch zugibt, dass es ihm mehr Aufmerksamkeit verschafft hat.

"So viele Menschen habe ich noch nie in so kurzer Zeit erreicht." Das hatte auch Folgen. Einfach vor die Tür gehen war Mitte 2019 für den Altenholzer nicht drin. Auch Anfragen von Produzenten hätten sich nach DSDS gehäuft. "Viele Leute sind danach auf mich zugekommen und wollten mir sagen, welche Musik ich machen muss, um erfolgreich zu sein", erzählt Jacobs, "aber was ist Erfolg?" Ihm sei es wichtiger, Musik zu produzieren, die ihm etwas bedeute. "Ich habe gelernt, dass es nicht immer der große Scheinwerfer sein muss."

Er verdient sein Geld hauptsächlich mit Konzerten und möchte gerne unabhängig bleiben, auch wenn das momentan eine Herausforderung ist. Da die Auftritte durch Corona ausblieben, gebe es für Musiker ohne Plattenlabel derzeit kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Livestreams seien zwar eine charmante Idee, aber kaum rentabel ebenso wie Streams auf Spotify oder Plattenverkäufe.

Leif Lunburg, Bad Bramstedt, The Voice Kids: Kleiner Tarzan wird erwachsen

Auftritte auf der Bühne war Leif Lunburg schon gewohnt, als er 2014 bei The Voice Kids teilnahm. Als kleiner Tarzan trat er regelmäßig im Musical in Hamburg auf. Trotzdem war die Zeit in der Castingshow für ihn eine ganz neue Erfahrung. "In den Jahren beim Musical Tarzan war ich als kleiner Tarzan ja 'nur' Teil einer großartigen Inszenierung mit fantastischen Künstlern, es ging dort nicht um mich, sondern um das Gesamtkunstwerk."

Die Show sei eine spannende Herausforderung gewesen und habe ihn reifen lassen. "Vor allem habe ich gelernt, dass das, was ich mache anderen wirklich gefällt." Deshalb bleibt Leif Lunburg dran. Nach der Teilnahme an der Show "The Voice Kids" folgen Auftritte als Sänger beim Hafengeburtstag in Hamburg, beim RSH Kindertag oder mit der Super-RTL2 Tour überall in Deutschland. Die Gagen investiert er weiter in seine Karriere und nimmt mit Freund Stepan Belyaev, der auch bei "The Voice Kids" mitgemacht hat, an den World Championship of Performing Arts in Los Angeles teil.

Hauptberuflicher Musiker zu sein, wäre für Lunburg ein Traum. Seit mehreren Jahren schreibt er seine eigenen Songs und produziert auch Beats selbst. 2019 nimmt er an der Castingshow X-Factor teil und landet in Team Sido. "Das war lustig, aber mittlerweile mache ich lieber nur meine eigene Musik", sagt Lunburg, der nebenher auch vor der Kamera steht.

Und wenn weder Musik noch Schauspiel zum Leben reichen? "Ich habe noch eine dritte Leidenschaft: den Sport, und zwar alles an Sport, was geht. Also, solange ich nicht von der Musik leben kann, könnte es ebenso gut passieren, dass ich zum Beispiel im Bereich Sportwissenschaften lande - fürs Erste jedenfalls."

Sandra Grave, Bad Bramstedt, DSDS: Alles nur gespielt

Wie viel Show tatsächlich bei "Deutschland sucht den Superstar" gemacht wird, hat Sandra Grave 2017 am eigenen Leib erfahren. "Die wollten, dass ich headbangend den Raum betrete, nur weil ich Metal höre. Das habe ich nicht gemacht", sagt sie. Danach wurde die Metallerin extra neben eine Frau mit Pailettenkleid gesetzt, damit man den Kontrast zwischen den Kandidaten besser sehen kann. Da kam sie sich ziemlich veräppelt vor.

Generell sei der Casting-Prozess sehr anstrengend gewesen. Dreimal fährt sie mit ihrem Vater, der sich extra Urlaub nimmt, nach Köln. Erst zum Vorentscheid, dann vor die Jury und dann in den Recall, aus dem sie dann sogar herausgeschnitten wird. Vor Ort müssen sie jedes Mal sehr lange warten. Als ihr Vater mit jemandem vom Produktionsteam darüber spricht, dass es nicht so einfach ist für seine Tochter, die eine Ausbildung macht, Urlaub zu nehmen, heißt es: Wenn sie weiterkommt, könne sie ihre Ausbildung sowieso vergessen. "Teilweise verständlich, denn wenn ich noch eine Runde weiter gekommen wäre, hätte ich ja mit nach Dubai fliegen müssen", sagt Grave. Aber verantwortungsbewusst findet sie die Aussage nicht.

Dementsprechend ist Grave nicht wirklich traurig, dass sie nicht weiterkommt. Singen ist für die Bad Bramstedterin nach wie vor eine Leidenschaft, der sie aber nun nur in ihrer Freizeit nachkommt. Coversongs von sich präsentiert sie auf ihrem Youtube-Kanal. Und wenn, wie schon häufiger, die Frage aufkommt ,wann man sie denn bei DSDS oder "The Voice" sieht, kann sie inzwischen schmunzeln und hat ein paar Geschichten zu erzählen.

Luca Wolf, Kiel, The Voice Kids: Beim zweiten Anlauf klappte der Sieg

Der Traum von der großen Bühne begleitet Luca Wolf seit seiner Teilnahme bei "The Voice Kids" im Jahr 2014. "Ich möchte möglichst viele Menschen mit meiner Musik erreichen", sagt Wolf. Derzeit arbeitet er Vollzeit bei einem Pharmaunternehmen, aber seine gesamte Freizeit steckt der Kieler in seine Musik.

2014 schied der damals 13-Jährige aus den Blind Auditions aus. Sechs Jahre später entscheidet er sich deshalb, erneut an einer Castingshow teilzunehmen. Mit Erfolg: In der Sendung "Sing on Germany", die von Palina Rojinski moderiert wird, kann Wolf überzeugen und gewinnt.

Noch ein weiteres Mal zieht es den Kieler allerdings nicht vor eine Jury: "Castingshows sind für junge Künstler und Künstlerinnen zwar eine gute Möglichkeit, um bekannt zu werden, jedoch steht das, worum es bei solchen Shows eigentlich geht, nämlich das Talent, eher an zweiter Stelle."

Freddy Kaps, Kiel, The Voice of Germany: Storch wurde zum Singvogel

Dass Freddy Kaps die Musik nicht zu seinem Hauptberuf machen möchte, war dem Fußballspieler, der mittlerweile U17-Trainer bei Holstein Kiel ist, vor seiner Bewerbung bei "The Voice of Germany" 2019 klar. "Ich wollte mal ein Feedback für meine Stimme haben", sagt der 26-Jährige, "mir wurde immer mal gesagt, dass ich gut singen kann, aber mich hat interessiert, was die Profis bei 'The Voice' dazu sagen."

Entgegen seiner Erwartungen kommt er durch mehrere Vorrunden bis in die Blind Auditions. "Das war natürlich ein schöner Bonus, dass ich dann auch mal die große Bühne bekommen habe. Als Profispieler ist mir das ja verwehrt geblieben."

Kaps bleibt den Störchen aber nach dieser Erfahrung mehr als gerne erhalten. Der Gesang ist und bleibt für ihn ein privater Zeitvertreib und auf die Bühne zieht es ihn dann höchstens bei privaten Feiern und Hochzeiten von Freunden und Familie.