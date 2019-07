Rendsburg/Segeberg

Während an der Ostseeküste noch zahlreiche Badegäste das schöne Wetter genießen, sollten sich die Bewohner der Kreise Rendsburg-Eckernförde ( Binnenland), Segeberg, Nordfriesland (bei St. Peter-Ording) und Dithmarschen (an der Nordseeküste) eher in Gebäuden aufhalten. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter ausgesprochen. Sie gilt von 16.27 Uhr bis 17.30 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und Hagel.

Warnstufe 2 von 4 Diese Gefahren können eintreten: Bei starkem Gewitter der Warnstufe 2 von 4 kann es zu Blitzschlag kommen, vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Spaziergänger sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Bei plötzlich auftretendem Starkregen kann es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

Hinweis in eigener Sache Liebe Leser, immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig. Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

