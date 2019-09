Ist das ein Puma in Jütland?

Tørring

So hat die Boulevard-Zeitung "BT" mit der 37-jährigen Anwohnerin Kitt Buchardt gesprochen, die am Sonnabend nahe Tørring (rund 50 Kilometer nördlich von Kolding) in einem Feld eine Großkatze gesehen haben will.

Ihr Foto ist eher weniger eindeutig. "Wenn ich das Tier nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben", sagte sie der Redaktion. Sie wolle sich dabei keinesfalls auf einen Puma festlegen, aber ist sicher: "Es war eine Großkatze."

Die Fotografin war sehr weit vom Tier entfernt

Die 50 Meter Distanz machen sich auf den Handyfotos allerdings deutlich bemerkbar. Buchardt wollte allerdings nicht näher dran gehen, habe sie doch deutlich die Muskeln des Tieres gesehen, das aus dem bis zu 30 Zentimeter hohen Gras herausragte.

Auch an anderen Standorten wie in der Nähe von Silkeborg oder in Herning gaben Menschen in den vergangenen Wochen an Pumas gesehen zu haben, ein Phänomen, das sich wiederholt. Der von der " BT" befragte Biologe Sebastian Klein mutmaßt aber, dass es sich bei Buchardts Foto um eine Katze handele. Er wolle seine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen.