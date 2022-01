Tondern

Die Holzstühle im Gastraum sind hochgestellt, die kleine Bühne in der linken Ecke ist leer. Es ist still und einsam an diesem Montagnachmittag in „Hagge’s Musik Pub“ in der dänischen Kleinstadt Tondern. So wie seit anderthalb Monaten, als der Club aufgrund verschärfter Corona-Regeln schließen musste.

Corona in Dänemark: Ab Dienstag gibt es keine Maskenpflicht mehr

Doch für Inhaberin Lene Jensen ist dieser Montag ein besonderer. Es ist der letzte Tag ohne Gäste. „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich auf Dienstagabend“, sagt sie. Dann darf sie wieder öffnen – und nicht nur das: Vieles wird sich so anfühlen wie 2019, wie vor Corona. Keine Maskenpflicht, keine Impf- oder Testnachweise, volle Clubs und Diskotheken. Dänemark wählt ab Dienstag den Corona-Ausgang – trotz einer Inzidenz von über 5000. Als „Meilenstein“ bezeichnet die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen diesen Schritt.

Am Montag ist in Tondern davon noch wenig zu spüren. Hier, wenige Kilometer hinter der deutsch-dänischen Grenze, gleicht vieles dem Nachbarland. An den Türen der Geschäfte hängen Zettel, die auf die Maskenpflicht hinweisen, in Restaurants gilt die 3G-Regel, Diskotheken und Clubs sind komplett geschlossen. „Morgen kommt das Masken-Schild weg“, sagt Torben Jessen, Inhaber des Café Victoria im Zentrum Tonderns.

Corona in Tondern: Unsicherheit ob der wegfallenden Corona-Maßnahmen

Wer sein Restaurant betritt, sieht zuerst eine kultige, langgezogene Bartheke. Ein Ort, wo man gut feiern kann. Aber Feierstimmung kommt bei Jessen nicht auf. Klar, das Wegfallen der Corona-Regeln ist gut für sein Geschäft. Endlich kann er wieder alle 64 Plätze im hinteren Teil seines Restaurants besetzen, die Kapazitätsgrenze fällt weg. Endlich wird es noch seltener Tage geben, wo er „Geld rausschmeißt“, weil zu wenige Gäste kommen. Endlich ein Datum, an dem alles vorbei ist, die ständige Unsicherheit weniger wird.

Torben Jessen (45) vom Café Victoria freut sich, dass er bald wieder alle Tische in seinem Restaurant belegen darf. Quelle: Ulf Dahl

Aber: „Vielleicht hätten wir noch zwei bis vier Wochen mit den bisherigen Regeln weitermachen sollen“, sagt Jessen. Die Angst vor dem Virus schwingt mit. Ist es wirklich nicht mehr so gefährlich? Kommt die Maskenpflicht noch mal zurück? „Wir sind noch nicht durch“, meint er. Einige seien sich schon im Spätsommer schon zu sicher gewesen, als keine Masken mehr getragen werden mussten. Begleitet von einer neuen Virusvariante kehrte die Maske zurück. „Wenn Anfang 2023 nichts mehr kommt – erst dann dürfen wir feiern.“

Tondern: Viele Krankheitsausfälle im öffentlichen Dienst

Von einem erlösenden „Freedom Day“ sprechen nicht alle in Tondern. „Freedom Day? Was ist das?“ Tonderns Bürgermeister Jørgen Popp Petersen kennt das Synonym für das Wegfallen der Corona-Maßnahmen nicht mal. „Die Situation ist schon merkwürdig“, sagt er. Als die Maßnahmen in Dänemark rigide waren, zu Beginn der Pandemie, gab es schwere Krankheitsverläufe. Aber: „Von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst waren so wenige wie noch nie krank.“

Und heute? Ist es genau umgekehrt. Die Maske fällt, der Krankheitsstand ist auf einem Allzeithoch – meist mit nur leichten Verläufen. Hinter der Entscheidung der Ministerpräsidentin steht Popp Petersen trotzdem. „Es entspricht der allgemeinen Meinung, dass wir mit dem Virus leben müssen.“ Ist das so?

Der letzte Tag mit Maskenpflicht in Dänemark: An jeder Eingangstür in der Fußgängerzone sind Hinweise auf die Maskenpflicht zu sehen, am Dienstag werden sie entfernt. Quelle: Ulf Dahl

Tondern: Bürgermeister rechnet mit mehr deutschen Touristen

Das Stimmungsbild ist gemischt. Von einem „großartigen Tag“ spricht Jesper Sørensen (27), der gut gelaunt durch die Fußgängerzone läuft. Für Passantin Karen Hansen (77) kommen die neuen Regeln dagegen „viel zu früh“. „Ich möchte nicht krank werden und fühle mich unsicher.“

Etwas abseits der Einkaufsstraße, im Hotel Tønderhus, erhofft sich Gastgeberin Manja Wendicke wieder mehr Touristen. „Es ist gut, dass Mundschutz und Impfnachweis wegkommen“, sagt sie. Dänemark werde dadurch wieder attraktiver. Auch Popp Petersen rechnet damit, dass viele Deutsche nun nach Dänemark kommen werden. Dass sei schon beim letzten Mal der Fall gewesen, als die Maskenpflicht aufgehoben wurde.

Manja Wendicke vom Hotel Tønderhus hofft, dass durch die wegfallenden Corona-Regeln wieder mehr Gäste kommen. Quelle: Ulf Dahl

Konzert in Tondern abgesagt – wegen Corona

Popp Petersen gehört zur deutschen Minderheit in Dänemark. Wie beurteilt er das, was ein paar Kilometer entfernt, hinter der Grenze passiert? „Ein Land mit hoher Impfquote und 5,8 Millionen Einwohnern und ein Land mit niedrigerer Impfquote und 83 Millionen Menschen – das sind komplett andere Voraussetzungen.“ Ein Vergleich sei nicht wirklich möglich. In Dänemark sind 81,2 Prozent der Gesamtbevölkerung zweifach geimpft, in Deutschland nur 73,9 Prozent. Auch der Anteil der Boosterimpfungen ist in Dänemark deutlich höher.

Noch steht Lene Jensen (40) vom Hagge´s Musik Pub in Tondern alleine auf der Bühne. Im Februar werden hier wieder viele Konzerte stattfinden. Quelle: Ulf Dahl

Lene Jensen hebt einen schweren Deckel von einer Holzkiste. Darin verbirgt sich ein Mischpult mit so vielen Knöpfen, das man sie kaum zählen kann. Letzter Technik-Test, die finalen Vorbereitungen. Am Dienstagabend öffnet sie die Türen ihres Musik-Pubs. Los geht es direkt mit einem Konzert eines irischen Sängers. „Das wird ein großartiger Abend“, sagt Jensen. Fast wie früher. Am Wochenende sollte direkt das nächste Konzert folgen. Aber die Musiker sagten ab. Sie haben Corona.