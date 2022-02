Tondern

Es ist ein ungewohntes Bild, als Joan Matthiesen und Susanne Fuglbjerg das Deko-Geschäft Glaskunsten im dänischen Tondern betreten. Denn man sieht das Lächeln der beiden Frauen. Die Maske im Gesicht? Gibt es nicht. „Ich habe es sehr vermisst, ohne Maske einkaufen zu gehen“, sagt Matthiesen. Jetzt darf sie wieder.

Dänemark: Corona-Regeln gehören der Vergangenheit an

Seit Dienstag gelten im nördlichsten deutschen Nachbarland bis auf vereinzelte Einreiseregeln keine Einschränkungen mehr. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehört bis auf Weiteres ebenso der Vergangenheit an wie Nachweise über Impfungen, Genesungen und negative Tests. Großveranstaltungen sind ebenso erlaubt wie der Besuch von Bars und Diskotheken.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

All das geht damit einher, dass Covid-19 nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“ eingestuft wird. Die Inzidenz liegt zwar bei über 5000, doch diese Zahlen wirken sich nicht so stark wie befürchtet auf die Lage in den Krankenhäusern und vor allem in den Intensivstationen aus. Mildere Krankheitsverläufe und hohe Impfzahlen sind die wesentlichen Gründe, weshalb sich die Dänen zur umfassenden Lockerung entschieden haben.

In Tondern tragen die Menschen in den Geschäften keine Maske mehr

Während sich die ersten Kundinnen im Geschäft Glaskunsten umsehen, reißt Inhaber Dirk Andresen die Zettel von Kasse und Tür, die auf eine Maskenpflicht hinweisen, zerknüllt sie und schmeißt sie weg. Ein Statement sei das nicht, erklärt er. „Die Zettel gehen sowieso kaputt. Sollte die Maskenpflicht wiederkommen, drucke ich neue aus.“ Dass der 1. Februar wirklich der Anfang vom Ende der Pandemie ist, könne man nicht wissen. Aber für den Moment sei es eine große Erleichterung, nicht mehr acht Stunden am Stück mit Maske im Laden zu arbeiten.

Dirk Andresen entfernt die Maskenpflicht-Schilder in seinem Deko-Laden " „Glaskunsten“ im dänischen Tondern. Quelle: Jonas Bickel

Masken sieht man an diesem späten Dienstagvormittag in Tondern nur noch vereinzelt. Menschenmassen locken die neuen Regeln aber auch nicht an. Kein Wunder. Erstens: Es ist kalt, windig und regnet. Zweitens: Corona ist ja nicht vom einen auf den anderen Tag plötzlich verschwunden. „Es ist noch Unsicherheit da“, sagt Charlotte Boldt. An der Tür ihres Bekleidungsgeschäfts „kidzbyc“ wird das Maskenpflicht-Schild hängenbleiben.

Laden in Dänemark: Maske bleibt eine Option

„Ich werde darunterschreiben, dass jeder selbst entscheiden darf“, erklärt sie. Heißt: Wenn ein Kunde lieber mit Maske einkaufen will, zieht auch Boldt eine Maske an. An sich sei das Aufheben der Regeln aber eine gute Entscheidung. „Ich hoffe, dass wir endlich wieder ein ganz normales Jahr haben.“ Für sie wäre das ein ziemlich neues Gefühl: Den Laden betreibt sie erst seit Mai 2019 – Corona hat einen Großteil ihrer bisherigen Geschäftszeit eingenommen.

Lene Andresen, Vorsitzende des Handelsverbands Tondern, bezeichnet das Wegfallen der Corona-Regeln als große Erleichterung. Quelle: Jonas Bickel

Für Lene Andresen, Vorsitzende des Handelsverbands Tondern, ist der Freedom Day eine Erleichterung: „Das ist für das Überleben der Geschäftsleute sehr wichtig.“ Die Leute könnten endlich wieder Lust aufs Bummeln bekommen. „Jeder hat jetzt seine eigene Verantwortung“, sagt sie. Die Maske werde man wahrscheinlich weiterhin in der Jackentasche haben – und dann aufsetzen, wenn es einem selbst zu unsicher wird.

Bürgermeister von Tondern: „Kein Zurück zu 2019“

„Es wird kein Zurück zu 2019 sein“, sagt Tonderns Bürgermeister Jørgen Popp Petersen. Gründliches Händewaschen, Desinfektionsmittel, mehr auf Abstand achten: Dinge, die über Corona hinaus bleiben werden. Ein direktes Umschalten in den Vor-Corona-Modus sei nicht möglich. „Die Corona-Zeit steckt noch in den Menschen drin.“

Popp Petersen sieht Herausforderungen auf Dänemark zukommen. Die Vereine hätten massenhaft an Mitgliedern verloren. „Viele Leute haben sich angewohnt, zu Hause zu bleiben und engagieren sich weniger. Die Menschen zurückzugewinnen, wird eine große Aufgabe für uns alle.“