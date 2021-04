Das gilt in Dänemark und Deutschland

Seit Mittwoch gelten leicht entschärfte Einreiseregeln in Dänemark. Wer ins Land will, muss zwar einen triftigen Grund haben, das gilt aber nicht mehr für Austauschstudenten, Sommerhaus- und Bootsbesitzer sowie Dauercamper. Für Schleswig-Holsteiner war vorher bereits eine Ausnahme gemacht worden. Alle müssen einen negativen Corona-Test vorlegen und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben, sofern sie das Land nicht nach höchstens 24 Stunden wieder verlassen. Wer länger bleibt, muss einen erneuten Corona-Test machen. Dänemark lockert weiter und will Sommerferien für Touristen mit negativen Tests, Impfungen oder überstandener Infektion ermöglichen. In Deutschland wird Dänemark mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 90 zurzeit als Risikogebiet eingestuft, Grenzpendler und Grenzgänger dürfen nur mit negativem Corona-Test einreisen und sich zuvor anmelden unter www.einreiseanmeldung.de. Wer länger als 72 Stunden in Dänemark war, muss zudem für zehn Tage in Quarantäne, die per Test verkürzt werden kann. Das Land hat aber einen umfangreichen Ausnahmenkatalog erarbeitet.