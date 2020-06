Dänemark geht in die Offensive: Fähren gratis, Züge extrem billig

Kopenhagen

Die dänische Regierung zieht alle Register, um das Corona-Loch im Tourismus schnell wieder wettzumachen. Dazu wurde jetzt ein 94 Millionen Euro-Paket (700 Millionen dänische Kronen) beschlossen.

Die Vergünstigungen gelten zu unterschiedlichen Zeiten in den Sommerferien - daher sollte man gut planen. Insgesamt lohnt sich das Angebot für Schleswig-Holsteiner besonders: Denn sie müssen als einzige Touristen aus Deutschland nicht für sechs Tage im Voraus eine Unterkunft buchen, sondern können einfach so durch das Land reisen.

Dänemark : Inselhopping im Juli gratis

Wer das Nachbarland mit dem Rad oder zu Fuß erkunden will, kann beim Inselhopping besonders viel Geld sparen. Denn im Monat Juli dürfen Fußgänger und Radfahrer alle innerdänischen Fähren gratis nutzen.

Das gilt für die innerdänische Fährüberfahrten zu den zahlreichen kleinen Inseln, aber auch für Fanø, Læsø, Ærø und Samsø.

Billige Fährpassagen für Autofahrer

„Aber auch Urlaubern mit Pkw kommen die Maßnahmen zugute: Im August und September werden innerdänische Fährüberfahrten zu den kleinen Inseln inklusive Fanø, Læsø, Ærø und Samsø sowie auf der Route vom schwedischen Ystad nach Rønne auf Bornholm preislich deutlich reduziert“, erklärt Lea Weber von der dänischen Tourismuszentrale Visit Denmark.

Darüber hinaus gibt es vom 27. Juni bis zum 9. August Tickets für Kulturerlebnisse zum halben Preis – dies umfasst unter anderem Museen, Theater, Zoos und Konzerte.

Acht Tage Zugfahren in Dänemark für 40 Euro

Auch mit dem ÖPNV kann man preiswert das Königreich erkunden: Im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 9. August gibt es vergünstigte 8-Tage-Tickets. Sie gelten landesweit für Züge der dänischen Staatsbahn und von Arriva, für Busse und Metro sowie für Regional- und Straßenbahn.

Das Ticket kostet für Erwachsene umgerechnet rund 40 Euro, für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren umgerechnet rund 20 Euro. Kinder unter 12 Jahren reisen in Begleitung gratis. Allerdings: Die Tickets sind auf 50000 Stück begrenzt – schnelles Buchen macht also Sinn. Das ist recht einfach, hat aber einen Haken.

Kinder bis 12 Jahre fahren gratis

Die Buchung für das 8-Tage-Ticket bei der dänischen Staatsbahn ist erst einmal einfach. Auf der Internetseite muss man nur den Starttermin (Startdato) und die Anzahl der Tickets für Erwachsene (Antal billetter Voksne) und für Kinder von 12 bis 15 Jahren (Børn) sowie die eigene Mailadresse angeben.

Wichtig: Ab 16 Jahren gilt man als Erwachsener. Jeder zahlende Erwachsene darf zwei Kinder unter 12 Jahren gratis mitnehmen und jeder zahlende Teenager darf ein Kind bis zu 12 Jahre gratis mitnehmen. Wer ein Rad mitnimmt, muss für circa 30 Euro ein Extraticket buchen.

Platzreservierung ist Pflicht

Der Haken: Für jede Fahrt mit dem 8-Tage-Ticket in einem InterCity (InterCity, InterCityLyntog), in Regionalzügen (Regionaltog), in der Küsten- und Öresundbahn (Kystbane og Øresundsbane) muss man in Dänemark auch einen Platz reservieren.

So kann man einen Platz im Zug reservieren

Die Platzreservierung in der dänischen Staatsbahn ist gratis, ist aber unbedingt notwendig. Die Platzkarte kann man laut Visit Denmark am jeweiligen Bahnhof im Automaten ziehen – das funktioniert mit EC-Karte.

Oder man kann reserviert vorab einen Platz. Das funktioniert über die App der dänischen Staatsbahn (DSB App) oder über diesen Link. In beiden Fällen muss man den Start- und Zielort der Tour angeben, dazu das Reisedatum und die Uhrzeit.

Außerdem muss bei Anzahl Reisende (Antal Rejsende) stets „0 Passagerer“ und unter "Pladsbilletter" die Anzahl der Personen (für zwei Personen z.B. 2 plads) angegeben werden.

