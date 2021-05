Kiel/Kopenhagen

Schleswig-Holstein bekommt am Montag von Dänemark 55.000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs. Eine Art Darlehen. Die Impfdosen sollen nach einem vereinbarten Zeitraum zurückerstattet werden. Dänemark hatte zuvor erklärt, seine Impfkampagne ohne den Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens fortzusetzen.

Die Landespolizei wird die Impfdosen heute in Gegenwart von Ministerpräsident Daniel Günther in Empfang nehmen und von dort aus im Land verteilen. Mit dabei ist auch der dänische Generalkonsul Kim Andersen.

Daniel Günther bemühte sich um die Astrazeneca-Impfdosen

Durch die zusätzlichen Impfdosen wird die Impfkampagne in Schleswig-Holstein beschleunigt. Ministerpräsident Daniel Günther hatte Ende April wegen des Impfstoffs bei der dänischen Regierung angefragt.

Daraufhin gab es Gespräche über die genauen Rahmenbedingungen. Damals hieß es: "Nach jetzigem Stand handelt es sich um eine Ausleihe, also eine spätere Rückgabe von Impfstoffen an Dänemark". Dabei gehe es aber ausschließlich um einen Tausch des gleichen Impfstoffes, also auch eine Rückgabe in Form von Astrazeneca.

Hausärzte in Schleswig-Holstein sollen mit Astrazeneca impfen

Der Astrazeneca-Impfstoff sollen in ganz Schleswig-Holstein über Hausarztpraxen zum Einsatz kommen. Dänemark hat sich entschieden, den Astrazeneca-Impfstoff Vaxzevria wegen der Gefahr von Blutgerinnseln selbst nicht mehr zu verwenden.