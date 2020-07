Harrislee

Drei Monate war die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark geschlossen. Seit Mitte Juni ist sie wieder offen - und das wirkt sich auch auf den Handel auf.

Am Wochenende, bei Sturmböen und Regen, standen viele Dänen am Einkaufszentrum Fleggaard am Industrieweg in Harrislee in langen Schlangen. Teilweise warteten sie stundenlang auf den Einlass, wie der SHZ berichtet.

Damit sich das Warten einigermaßen erträglich darstellte, wurden Zelte vor dem Supermarkt aufgestellt. Auch bei anderen Grenzhandelsgeschäften wie Otto Duborg, Poetzsch und Fakta soll der Andrang groß gewesen sein.

Keine Maskenpflicht in Dänemark

Für die Läden wurden Hygienekonzepte entwickelt und unter anderem in dänischen Medien darauf hingewiesen. Denn anders als in Dänemark gilt in Deutschland beim Einkaufen eine Maskenpflicht in Geschäften.

Warum die Dänen gerne in Deutschland einkaufen? Bier, Wein und Schokolade sind im benachbarten Dänemark deutlich höher besteuert als in Schleswig-Holstein. In Deutschland können sich die Nachbarn günstig mit den Waren eindecken.

