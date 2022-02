Dänischenhagen

Es ist ein grauer Februarsonntag, es nieselt, die Sturmschäden des Wochenendes sind auch hier noch nicht alle behoben: Doch über dem Rosenweg in Dänischenhagen liegt noch ein ganz anderer Schleier. Im Mai soll hier Hartmut F. zwei Menschen in einer Doppelhaushälfte kaltblütig ermordet haben. Am Mittwoch beginnt in Kiel der Prozess gegen ihn. Die Nachbarn sind um Ruhe bemüht.

Normalität ist ein Zustand, der immer mehr Wunschdenken als Realität ist. Das ist zu spüren, wenn man den Rosenweg in Dänischenhagen entlangläuft. Ein beschauliches Wohngebiet mit gemischter Bebauung endet in einer Sackgasse mit Wendehammer. Es gibt keinen Durchgangsverkehr – wer aber aus dem Dorf ist und vorbeikommt, schaut auf die Doppelhaushälfte. Alle wissen, was hier passiert ist.

Der Tag versetzte Dänischenhagen in Schrecken

Der heute 48-jährige Hartmut F. soll hier am 19. Mai seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren neuen Partner erschossen haben. Ein Tag, der Dänischenhagen, Kiel und die ganze Region in Schrecken versetzte, weil lange nicht klar war, welche Taten von F. noch folgten. Unweigerlich ist das mit dem Rosenweg verknüpft.

Und doch kann die Zeit auch hier nicht stehen bleiben: Erst fuhr ein Auto vor, dann wurden einige Dinge herausgetragen, inzwischen ist die Doppelhaushälfte wieder bewohnt. Das berichtet ein Mann, der wie alle anderen Nachbarn nicht namentlich genannt werden will. Die Taten gehören zu Dänischenhagen, die Menschen versuchen aber, Distanz aufzubauen.

Am Anfang wurde in Dänischenhagen viel geredet

„Anfangs war das natürlich viel Thema im Dorf. Dann wurde es weniger“, sagt eine Spaziergängerin. „Ein wenig Distanz gibt es so schon jetzt.“ Ein anderer sagt: „Wir wohnen am anderen Ende des Dorfes und mussten erst einmal schauen, wo das hier überhaupt passiert ist.“

Die einen meinen: „Weniger Berichterstattung wäre im Mai mehr gewesen.“ Die anderen sagen: „Natürlich werden wir auch den Prozess in der Zeitung verfolgen. Wir erwarten, dass Hartmut F. seine gerechte Strafe kriegt.“ Einige direkte Anwohner wollen sich gar nicht äußern. Verständlich.

Prozess gegen Hartmut F. kann ein Zeichen setzen

Wegen des Nieselregens haben die meisten Spaziergänger ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Dennoch grüßen die Dänischenhagener freundlich. Eine Familie geht mit Eltern und Kindern spazieren. Die jüngere Frau wohnt in Kiel und berichtet vom Tag im Mai.

„Dass so etwas hier passiert, hätten wir nie für möglich gehalten. Wir haben direkt mit den Schwiegereltern telefoniert und uns versichert, dass alles in Ordnung ist“, sagt die junge Frau. So dürften sich viele an den Tag erinnern und wollen ihn hinter sich lassen.

Und so sagt eine junge Frau, die hier ihre eigenen Eltern besucht, milde: „Es ist gut, dass dort nun jemand eingezogen ist. Dass Weihnachten die Doppelhaushälfte wieder beleuchtet war.“ Ein solches Zeichen sei wichtig. Der Prozess kann ebenfalls ein Zeichen setzen – und die Ereignisse zumindest juristisch abschließen.