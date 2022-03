Kiel

Es war eine Tat, die die Region erschütterte: Hartmut F. soll am 19. Mai 2021 seine Ex-Frau und ihren neuen Partner in Dänischenhagen sowie einen Bekannten in Kiel erschossen haben. Für die Taten muss sich der Angeklagte aus Westensee nun vor Gericht verantworten.

Der sechste Verhandlungstag am Donnerstag ist ganztägig angesetzt. Unter anderem hat ein Zeuge ausgesagt, der Beschuldigte Harmut F. sei kurz nach den Taten in der Kieler Innenstadt gewesen. Am Nachmittag äußert sich der Angeklagte dann selbst, sowohl zu seinem Werdegang als auch zu den Taten.

Die Verhandlungen finden in einem erst kürzlich errichteten Gerichtssaal in einer Halle in Kiel statt. Voraussichtlich bis Ende März wird der Prozess gegen den Zahnarzt laufen. Was vor Gericht aktuell geschieht, können Sie auf KN-online verfolgen.

Prozess gegen Hartmut F.: Aktuelle Entwicklungen aus dem Gerichtssaal

Florian Sötje und Anne Holbach berichten am sechsten Verhandlungstag aus dem Gerichtssaal:

+++ Kurze Unterbrechung +++

Einzelheiten, Abläufe, Deutungen - die Befragung des Angeklagten setzt sich fort. Bei Erklärungen schweift er immer weiter aus. Sein Verteidigrer regt an, die Befragung zu unterbrechen oder nur noch die Fragen des Sachverständigen durchzugehen, weil sein Mandant immer fahriger wirke, sich wahrscheinlich immer schlechter konzentrieren könne. Der Vorsitzende Richter unterbricht die Befragung für eine kurze Pause.

+++ Am Tag vor den Taten fuhr Hartmut F. die Tatorte ab +++

Der Oberstaatsanwalt zitiert aus der Akte. Am 17. Mai 2021, zwei Tage vor den Taten, besorgte Hartmut F. den Mietwagen, das spätere Fluchtauto. Am Tag danach fuhr Hartmut F. offenbar sowohl zum späteren Tatort nach Dänischenhagen als auch in den Hasseldieksdammer Weg nach Kiel. Um diese zuvor auszuspähen?

"Das hat keinen Hintergrund gehabt", sagt Hartmut F. In Dänischenhagen sei er zwar bewusst gewesen, aber nicht aus diesem Grund. Die Fahrt über den Hasseldieksdammer Weg sei aber Zufall gewesen.

+++ Fragen zu den illegalen Waffen +++

Der Oberstaatsanwalt fragt, warum Hartmut F. die späteren Tatwaffen loswerden wollte. Denn schließlich seien sie doch gut im Wald in einem Erdbunker versteckt gewesen.

Laut Hartmut F. gab es im Zuge der Gewaltschutzanordnung gegen ihn auch die aktenkundlichen Hinweise auf seinen illegalen Waffenbesitz. Diese einfach wegzuschieben, wäre bei der Aktenlage seitens der Behörden ja "schwachsinnig" gewesen. Von daher habe er mit dem "großen Besteck" durch die Polizei gerechnet, mit einer großen Durchsuchungsaktion bei ihm in Westensee durch eine Einsatzhundertschaft. Deshalb habe er ursprünglich die Waffem wegbringen müssen.

Auf den Videoaufnahmen der Westenseer Praxis taucht die Uzi-Maschinenpistole offenbar erstmals am 16. Mai 2021 auf. Er habe sie aber schon lange zuvor aus dem Erdbunker geholt.

Angesprochen auf den Grund für das Mieten des Leihwagens gibt Hartmut F. an, dass er einen Patienten aus der Schweiz erwartet und deshalb den Wagen gebraucht habe.

+++ "Ich kriege die Sachen nicht zusammen" +++

"Die Fragen stelle ich mir auch", antwortet Hartmut F. auf Fragen zu Details über die Taten. Vieles verschwimme in seiner Erinnerung. Es sei wie in einem Film abgelaufen.

Hartmut F. bestätigt, dass ein Freund ihm GPS-Sender gekauft habe, weil er selbst sich mit einem Online-Bezahlsystem nicht so gut auskenne. Insgesamt beschreibt er, in der Phase vor den Taten nicht ganz auf der Höhe gewesen zu sein. "So wie jetzt auch."

Von dem Bekannten seiner Frau in Dänischenhagen habe er etwa drei bis vier Wochen vorher erfahren. Mit seinem Kieler Freund sei er Tage vor den Taten "aus Neugier" nach Dänischenhagen gefahren. Dabei entstand auch das Foto des späteren Tatortes auf dem Handy des Angeklagten.

+++ Einordnung der gehörten Worte +++

Hartmut F. in seinen Schilderungen zu folgen, gestaltet sich teilweise schwierig. So wie ihn einige Zeugen in der Phase vor den Taten beschrieben, wirkt er auch hier vor Gericht: sprunghaft, unstrukturiert, ständig in den Themen wechselnd. Er versucht häufig Hintergründe für Geschehnisse zu erklären, die dann aber unkonkret im Sande verlaufen.

Auch die direkte Darstellung der Taten in Dänischenhagen und Kiel variiert doch stark von den Annahmen der Staatsanwaltschaft, die diese in ihrer Anklage aufgrund des Spurenbildes aufgeführt hatte. Die Unterbrechung dauert an, in diesem Moment wird Hartmut F. aber wieder in den Gerichtssaal geführt.

+++ Hartmut F. schildert Geschehnisse in Dänischenhagen und Kiel +++

Nachdem er in Dänischenhagen zurück zum Auto gegangen sei, habe er "leider" zur Uzi auf der Rückbank gegriffen. Er habe sie dabei gehabt, weil er die Waffen ja eigentlich loswerden wollte. Zwischengelagert habe er sie in der Garage des Freundes aus Kiel-Düsternbrook, der später auch die Uzi entsorgt haben soll. "Er hatte damit aber nichts zu tun", sagt Hartmut F. zur Rolle seines Kieler Freundes.

Nach den Schüssen in Dänischenhagen habe er noch nicht realisiert, "was ich dort getan hatte", so der Angeklagte. Er habe dann den Elektriker angerufen, um mit ihm zu reden, weil er ihm doch noch näher gewesen sei als im Prozess dargestellt. Schließlich beim Elektriker angekommen, habe dieser ihn angegangen, woraufhin er selbst die Walther PPK erhoben und dann geschossen habe. Angesprochen auf die weiteren Schüsse auf das am Boden liegende Opfer sagt der Angeklagte, er habe in dem Moment noch eine Bedrohungssituation wahrgenommen. Wirr ist auch seine Formulierung dazu: Er spricht davon, Schüsse "wurden abgegeben auf das leider am Boden liegende Opfer" - als habe er nicht selbst geschossen.

Warum habe er die Pistole eigentlich noch dabei gehabt, wenn er nur habe reden wollen, wird der Angeklagte gefragt?

Nach den Schüssen mit der Uzi in Dänischenhagen habe er sich mit der Pistole selbst erschießen wollen, sagt Hartmut F..

Wie der Zettel für den Termin in der Kieler Kanzlei in seine Tasche kam? "Das versuche ich mich auch zu fragen."

Wer mit ihm bei der Autovermietung war? "Niemand."

Warum er nach den Taten am Alten Markt war? "Ich bin planlos durch die Gegend gefahren", sagt der Angeklagte.

Der Vorsitzende Richter ordnet nach den Fragen eine kurze Pause an.

+++ Hartmut F. hatte Tatwaffen versteckt, Ehefrau wusste von illegalen Waffen +++

"Meine Frau wusste von der Uzi und der Walther PPK", sagt Hartmut F. zu den Tatwaffen vom 19. Mai 2021. Er selbst habe sie versteckt, im Wald eingegraben. Früher sei er "vielseitig interessiert" gewesen, unter anderem militärisch bezogen. Aus dieser Zeit hatte er die Waffen wohl.

Nun erzählt Hartmut F., er habe nach den Vorwürfen und Anzeigen gegen ihn mit einem "Besuch vom SEK" gerechnet, weil es ja auch anonyme Hinweise auf illegale Waffen bei ihm gegeben habe. Deshalb habe er die Waffen loswerden wollen, sie nahe des Familienhauses wieder ausgebuddelt, und sie nach Kiel in ein Waffenversteck gebracht. Dorthin sei er auch am 19. Mai 2021 gefahren, mit der Absicht, die Waffen zu entsorgen, so der Angeklagte.

Im Verlauf der Fahrt sei er aber auch seiner Frau hinterher gefahren. "Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen", sagt Hartmut F.. So sei es auch in Dänischenhagen gewesen. Der Gesprächsversuch misslang nach seinen Worten, seine Frau habe ihn abgewimmelt, sei entsetzt gewesen, dass er dort auftauchte. "Ich bin dann nochmal zurück zum Auto", erzählt der Angeklagte. Dann sei alles "wie in einem komischen Film abgelaufen. Als würde es gar nicht der Realität entsprechen."

+++ "Habe niemanden bedroht" +++

"Es war nie meine Absicht, jemandem Schaden zuzufügen", führt Hartmut F. fort. Er habe auch niemanden bedroht. Der Vorsitzende Richter spricht nacheinander die im Prozess thematisierten Vorfälle an. Hartmut F. sagt, er habe niemals mit einer Axt einen Fernseher zerschlagen. Ein blaues Auge habe sich seine Frau nach einem JVA-Ball nur in Folge eines Gerangels eingefangen. Auch seine Frau habe er nicht verfolgt, nur mit ihr reden und die Situation entschärfen wollen. Denn schließlich sei der Grund für das Kontaktverbot, die Körperverletzung im November 2020, nicht so geschehen, wie es seine Frau geschildert habe.

Dass er letztlich genau das bedient habe, was ihm fälschlicherweise vorgeworfen worden war, sei tragisch.

+++ Hartmut F. spricht über die Taten +++

"Wie soll man sowas Schreckliches in Worte fassen? Es gibt keinen Grund, der das rechtfertigen könnte", beginnt Hartmut F. mit Blick auf die Taten vom 19. Mai 2021.

Der Angeklagte hält inne. Der Verteidiger fragt seinen Mandanten, ob er nochmal eine Pause brauche. Nein, Hartmut F. möchte weiter reden.

Zur Körperverletzung im November 2020 sagt er: "Ich habe meine Frau nicht mit der Faust ins Gesicht geschlagen, definitiv nicht." Seine Frau habe versucht, ihn zu treten und ihn aus dem gemeinsamen Haus zu ziehen. Hartmut F. steht auf und zeigt dem Vorsitzenden Richter, wie es sich zugetragen haben soll. Er habe mehrfach zurückgetreten, dabei soll er dann seine Frau ungewollt im Gesicht getroffen haben. "Von dem Moment kam ich nicht mehr klar", sagt der Angeklagte.

+++ Schilderung des Lebenslaufes verläuft etwas unstrukturiert +++

Es werden vereinzelte Wohnanschriften des Angeklagten durchgegangen und sein beruflicher Werdegang besprochen. Der Angeklagte versucht zum Teil, die einzelnen Phasen zu beschreiben und zu erklären, verheddert sich dabei manchmal. 2005 sei er mit seiner Ehefrau nach Westensee gezogen, erst kurz zuvor hatten sie geheiratet. Es sei ein "extrem schnelles Tempo" gewesen, berichtet Hartmut F.. Er bezeichnet sich in Ausbildungs- und Studienzeiten als "fahrenden Vagabund", habe viel gearbeitet. "Ich habe leider zu viele Sachen gleichzeitig gemacht", sagt der Angeklagte. Anfang 2014 habe er begonnen, in der JVA Neumünster und Kiel als Zahnarzt zu arbeiten. Eigentlich habe er schon 2015 dort wieder aufhören wollen. Doch erst Ende 2020 schrieb Hartmut F. dann die Kündigung, "als alles aus dem Ruder lief".

+++ Hartmut F. äußert sich zum Lebenslauf +++

"Sie haben sich gefangen?" "Ja, danke." Mit diesem Wortwechsel zwischen dem Vorsitzenden Richter und Hartmut F. beginnt die Verhandlung nach der Pause. Der Angeklagte äußert sich nun also doch zu seinem Lebenslauf. Hartmut F. beschreibt nochmal seine vor der Pause geäußerten Bedenken. Wenn bei der Besprechung über seinen Lebenslauf zum Thema werden würde, dass er eine schlimme Kindheit gehabt habe, würde das in Verbindung mit den hier besprochenen Taten, die er als "so schrecklich" bezeichnet, wie Hohn gegenüber den Angehörigen der Opfer klingen.

+++ Hartmut F. fühlt sich jetzt nicht in der Lage, etwas zu sagen +++

Nach der Vernehmung des Zeugen will der Vorsitzende Richter mit dem Angeklagten weitermachen. Er soll etwas zu seinem Lebenslauf erklären. Doch Hartmut F. sagt: "Ich bin nicht in der Verfassung, irgendetwas zu sagen." Ihm gehe es nicht gut. "Ich möchte jetzt bitte in die JVA zurück", sagt der Angeklagte. Der Vorsitzende Richter ist überrascht. "Wie soll es mit dem Verfahren weitergehen?", fragt er in Richtung des Angeklagten. Schließlich sei der Zeitplan der Verhandlung auf ihn zugeschnitten. Offenbar war geplant, dass der psychologische Sachverständige dann beim nächsten Termin, kommenden Dienstag, seine Expertenmeinung abgibt. Der Vorsitzende Richter will Hartmut F. Zeit geben, sich zu sammeln. Er ordnet eine Pause bis 13 Uhr an.

+++ Fragen nach Angst, Gefährderansprache und Waffen +++

Die Frau des Polizeibeamten hatte am ersten Verhandlungstag berichtet, dass sie heute noch Angst vor Hartmut F. habe. Auf die Frage, woher das komme, sagt der Zeuge, dass die Tat ja für sich spreche. "Die hat viele andere in Schrecken versetzt."

Vor den Taten hatte Hartmut F. seiner Ehefrau wohl mehrfach gedroht. Einmal kam es danach zu einer polizeilichen Gefärderansprache, unter Beteiligung des Polizistenpaares. Hartmut F. habe glaubhaft betroffen gewirkt und sei sich offenbar nicht bewusst gewesen, so viel Angst bei seiner Frau zu verursachen, schildert der Zeuge. Ob er mal die Waffensammlung von Hartmut F. gesehen oder von anonymen Hinweise auf illegale Waffen gehört habe? Nein, antwortet der Zeuge. Ob er mal die Pistole, mit der der Elektriker in Kiel erschossen worden sein soll - eine Walther PPK mit der Gravur "Adolf Hitler" - gesehen habe? Nein, wiederholt der Zeuge.

+++ Kontakt wurde nach Körperverletzung weniger +++

Als das Polizistenpaar erfahren habe, dass Hartmut F. seine Frau betrogen haben soll, sei der Kontakt deutlich weniger geworden, berichtet der Zeuge. Nach der Körperverletzung im November 2020 gegen seine Frau habe man sich dann noch mehr zurückgezogen, weil man ja nun auch beruflich als Polizisten mit dem Angeklagten zu tun hatte. Einmal habe er Hartmut F. aber noch etwa an Weihnachten angerufen. Er sei niedergeschlagen gewesen, habe geweint, berichtet der Zeuge. Doch er habe in dem Telefonat bemerkt, dass er bei dem Angeklagten nichts mehr bewirken konnte.

+++ Nach kurzer Unterbrechung nun Polizeibeamter im Zeugenstand +++

Bereits am ersten Verhandlungstag hatte eine Polizeibeamtin aus Achterwehr ausgesagt. Sie hatte Kontakt zur Familie F. gehabt, später eher zu Frau F.. Nun sitzt ihr Mann im Zeugenstand, der über das Eheleben von Hartmut F. und seiner Ehefrau aus seiner Sicht erzählt. Die Paare hätten sich Ende 2016 kennengelernt. Familiär habe da bereits einiges im Argen gelegen, schildert der Zeuge. Man habe dann versucht zu helfen, Herr F. habe sich dafür eingesetzt, dass alle zusammen den Jagdschein machen könnten. Es sei mit der Beziehung bergauf gegangen, alles machte einen guten Eindruck.

Einen Schnitt habe es gegeben, als sich Hartmut F. daran machte, seine Praxis aufzumachen. Er sei dann unzuverlässiger geworden. "Wir haben es auf den Stress geschoben", berichtet der Zeuge.

Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Für den Dreifachmord-Prozess gegen Hartmut F. sind noch weitere Verhandlungstage angesetzt:

Dienstag, 15.3.

Montag, 21.3.

Mittwoch, 23.3.

Dienstag, 29.3.

Mittwoch, 30.3.

Rückblick: So haben wir über die einzelnen Prozesstage berichtet

Mittwoch, 23.2., Prozessauftakt:

Dienstag, 1.3, zweiter Prozesstag:

Donnerstag, 3.3., dritter Prozesstag:

Montag, 7.3., vierter Prozesstag:

Dienstag, 8.3., fünfter Prozesstag

Der Fall Dänischenhagen: Das wird Hartmut F. vor Gericht vorgeworfen

Hartmut F., ein Zahnarzt aus Westensee, soll am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen erschossen haben. Seine Ehefrau (43) hatte sich von ihm getrennt, nachdem er sie im November 2020 krankenhausreif verprügelt hatte.

Mit der Trennung kam der Zahnarzt offenbar nicht klar. Er soll seiner Frau am 19. Mai zu einem Mann (52) nach Dänischenhagen gefolgt sein und beide mit einer Uzi-Maschinenpistole heimtückisch erschossen haben. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Kiel wollte er seine Ehefrau für die Trennung und den Mann für die Beziehung zur 43-Jährigen bestrafen.

Dann soll Hartmut F. nach Kiel gefahren sein, um einen 52-jährigen Elektriker, den er aus Westensee kannte, mit einer Pistole zu erschießen. Den 52-Jährigen hatte er nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft für das Scheitern seiner Ehe mitverantwortlich gemacht.

Dreifachmord: Polizei suchte in Kiel mit Großaufgebot nach Hartmut F.

Die Polizei suchte nach den Taten in Dänischenhagen mit einem Großaufgebot nach Hartmut F., nach einem Hinweis unter anderem mit Spezialkräften im Kieler Brauereiviertel, doch von dem Zahnarzt fehlte jede Spur.

Noch am Abend des 19. Mai stellte er sich bei der Polizei in Hamburg, ließ später über seinen Anwalt erklären, für die drei Taten verantwortlich zu sein. In Kiel muss sich der Zahnarzt nun wegen dreifachen Mordes vor Gericht verantworten.