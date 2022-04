Laut Vollzugsvollstreckungsplan kommen Schleswig-Holsteiner, die zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden, eigentlich in die Justizvollzugsanstalt Lübeck. Bei Hartmut F. weicht das Land aber davon ab. Der Dreifachmörder soll laut Justizministerium in der JVA Waldeck in Mecklenburg-Vorpommern untergebracht werden, wo er bereits zuvor in Untersuchungshaft saß.

„Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung ist eine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt eines anderen Landes angezeigt“, so ein Sprecher des Ministeriums. Gefangene können demnach verlegt oder überstellt werden, wenn es zur Umsetzung einer verfahrenssichernden Anordnung, aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist. Hartmut F. hatte als Zahnarzt in Kiel und Neumünster in der JVA gearbeitet, so dass er in den vergangenen Jahren viel in Kontakt mit Häftlingen aber auch Strafvollzugsbeamten aus Schleswig-Holstein kam.

Die Nacht nach der Urteilsverkündung hat der 48-Jährige noch in Lübeck verbracht, wo er die knapp sechs Wochen lebte, in denen ihm in Kiel der Prozess gemacht wurde. Das Ministerium machte keine Angaben darüber, wann Hartmut F. nach Waldeck umzieht.

Kritik an der Verlegung äußert der Verteidiger Abdou Gabbar: „Wir können diese Entscheidung nicht nachvollziehen.“ Er und sein Mandant haben erst am Montag davon erfahren.