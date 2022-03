Kiel

Mit Spannung war die Aussage des 48-jährigen Kielers erwartet worden, der die mutmaßliche Tatwaffe von Hartmut F. nach den Morden in Dänischenhagen zerlegt und im Wasser versenkt haben soll. Doch zum Schicksal der israelischen Uzi-Maschinenpistole und seiner Rolle bei deren Entsorgung äußerte sich Philipp R. am zweiten Prozesstag nicht.

„Ich sehe da keinen Sinn drin“, begründete er. Der Zeuge machte von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch, weil er sich sonst selbst belasten könnte.

Zeuge muss von Anwalt im Zaum gehalten werden

Hartmut F. soll die Uzi-Maschinenpistole nach den tödlichen Schüssen auf seine von ihm getrennt lebende Frau und einen Kite-Lehrer in Dänischenhagen in einer Sporttasche im Garten seines Freundes abgelegt haben. Die Männer kannten sich seit 30 Jahren über das gemeinsame Segeln. Den Kieler Nachrichten hatte R. später erzählt, dass er in Panik geraten sei, als ihm klar wurde, dass es sich wohl um die Tatwaffe handelte und sie deshalb entsorgte.

Zwar schwieg der 48-Jährige dazu vor Gericht. Als Anwalt Jan Kürschner, der die Hinterbliebenen des getöteten Elektrikers vertritt, den Zeugen allerdings mit dessen Account bei einem Sex-Portal, zu dem auch F. Zugang gehabt haben soll, und einem Vorfall aus den 1990er-Jahren konfrontierte, wo er angeblich aus seinem Auto eine Uzi zeigte, reagierte der 48-Jährige sichtlich erregt. So „doofe Fragen“ wolle er nicht beantworten.

Auch beim Foto eines jungen Mannes mit einer Uzi-Maschinenpistole konnte sich der grauhaarige Mann in dunkelblauem Anzug und Schal mit Burberrymuster kaum im Zaum halten. „Sie halten jetzt den Mund“, rief ihn sein Anwalt mehrfach zur Räson. „Mein Mandant beantwortet keine Fragen zum Komplex Waffen.“ In einer kurzen Unterbrechung rauschte R. mit Tränen in den Augen aus dem Saal.

Hartmut F. fotografierte Wochen vor der Tat das Haus des Kite-Lehrers

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass er Wochen vor der mutmaßlichen Tat des Zahnarztes, seinen Freund zum Haus des späteren Opfers in Dänischenhagen begleitet hatte. Richter Jörg Bromann konfrontierte ihn mit einem Handyfoto, das laut Experten aus einem BMW wie dem seinigen geschossen wurde.

Das könne er erklären: „Hartmut stand in Tränen aufgelöst vor mir, weil seine Frau die ganze Nacht nicht zu Hause war und die Kinder alleine gelassen hatte.“ F. habe ihn gebeten, mit ihm nach Dänischenhagen zu fahren, weil er den Verdacht hatte, dass sie dort war. Das Auto von Frau F. hätten sie dort aber nicht stehen sehen. Woher sein Freund die Adresse hatte, wisse er nicht.

Freund legte F. nahe, sich ärztliche Hilfe zu suchen

Über zwei Stunden schilderte er seine Sicht auf die Ehe und den Gemütszustand seines Freundes.„Hilflos“, „überfordert mit der Situation“ und mit „den Nerven am Ende“ sei F. zuletzt gewesen. Er habe ihm mehrfach gesagt, dass er sich ärztliche Hilfe suchen solle, dazu sei er aber nicht bereit gewesen. Im Nachhinein habe man vielleicht mehr Druck auf ihn machen müssen. „Aber man konnte schlecht auf ihn einwirken.“

Bei einem Treffen einen Tag vor der Tat am 19. Mai 2021, bei dem es um den Verkauf seiner Immobilie in Westensee ging, sei der Zahnarzt in sich gekehrt und ruhig gewesen. „Er war mit seinen Sinnen woanders“, schilderte der Zeuge. Ähnlich beschrieb ein befreundeter Anwalt, der dabei war, später die Stimmungslage.

Anders war der Eindruck eines anderen Zeugen von F. am Morgen vor der Tat. „Er war nicht niedergeschlagen. Er hatte etwas vor und war in Eile“, sagte der Apotheker, bei dem F. während der Ehekrise häufiger übernachtete – auch in der Nacht vor dem mutmaßlichen Dreifachmord. Er dachte, sein Freund wolle etwas von seiner „Aktionsliste“, wie sich um die Praxis kümmern und seine Existenz sichern, in Angriff nehmen. In den Monaten zuvor habe F. sich oft in Selbstmitleid über die Trennung gebadet, Anfang Mai habe er lösungsorientiert gewirkt.

Am ersten Prozesstag war bekannt geworden, dass Hartmut F. offenbar schon Tage vor der Tat am Auto seiner Frau einen GPS-Peilsender anbrachte. Den hatte für ihn sein 49-jähriger Trauzeuge im Internet bestellt. Davon, dass F. damit seine Frau überwachen wollte, will dieser nichts gewusst haben, sagte der Dritte im Zeugenstand. Der Zahnarzt habe sein Boot und Auto davor schützen wollen, in einem drohenden Scheidungskrieg als Faustpfand einbehalten zu werden.

Whatsapp-Dialoge zwischen den Männern lassen allerdings anderes vermuten. Der Richter zitierte eine Nachricht vom 4. Mai 2021: „Adler gelandet, keine Bewegung“. Drei Tage später habe es geheißen: „Tote Hose, da passiert heute nix mehr“. Der Zeuge konnte sich daran nicht erinnern.

Ungeklärt blieb die Frage, wer F. zum Autoverleih begleitete. Die Ermittlungen ergaben offenbar, dass er nicht alleine den Fluchtwagen, einen weißen SUV, dort abgeholt hatte.

Zuletzt sagte ein Psychiater aus, der F. im Winter 2020 in etwa sieben Gesprächen betreute. Der Zahnarzt sei „völlig zerknirscht“ gewesen, nachdem er gegen seine Frau gewalttätig geworden war und habe erkannt, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe.

Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt.

Von Anne Holbach und Florian Sötje