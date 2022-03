Über Stunden ließ sich der mutmaßliche Dreifachmörder Hartmut F. am Donnerstag zu seinen Taten in Kiel und Dänischenhagen befragen. Sein Motiv konnte er nicht erklären, die Taten will er nicht geplant haben. Er habe danach Monate darüber nachgedacht, welche „Impulse“ zu den Schüssen geführt hätten.