Kiel

Erstmals war am Dienstag vor Gericht von Hartmut F. ein Geständnis über seine Taten zu hören. „Mit dieser Schuld leben zu müssen, ein Mörder zu sein, ist die schlimmste Strafe“, las Richter Jörg Brommann aus einem Brief vor, den der Angeklagte einer Freundin aus dem Gefängnis schickte. Zum Prozessauftakt sei es ihm emotional nicht möglich gewesen, sich zu äußern, hieß es darin. Seine Anwälte hätten ihm auch davon abgeraten. „Wen interessieren die Ursachen bei diesem Ergebnis?“

Das Letzte, was ihm bleibe, sei die Achtung vor sich selbst. „Mein Lebenswunsch war es ganz sicher nicht, meine eigene Frau zurückzuschlagen und drei Menschen zu erschießen.“ Es sei für ihn „sehr schlimm“, dass er den Hinterbliebenen so viel Schmerz bereitet habe.

Am Vormittag hatte die Witwe des getöteten Elektrikers ausgesagt. Ihre Welt sei durch die Bluttat zerstört worden, aber: „Was wir im Herzen haben, kann uns niemand nehmen.“ Die 52-Jährige trug ein T-Shirt mit einem Bild von ihrem Mann Carsten.

Er sei der „Haus-und-Hof-Elektriker“ des Westenseer Zahnarztes gewesen und als solcher gut mit der Familie bekannt. Er überließ Hartmut F. sogar zweimal Wohnungen in Felde, die er sonst an Monteure vermietete, für Treffen mit dessen Liebschaften. Danach habe er das aus schlechtem Gewissen gelassen. Mit den Tonaufnahmen, die die eheliche Untreue von F. bewiesen, habe er aber nichts zu tun gehabt. Andere Zeugenaussagen hatten das nahegelegt.

Angeklagter schuldete Elektriker noch 12.500 Euro

Nachdem Hartmut F. seine Frau geschlagen hatte, wollte der Elektriker nichts mehr mit ihm zu tun haben und forderte die ausstehenden 12.500 Euro für seine Arbeiten. Als der Angeklagte am Telefon äußerte, er würde seine Frau und die Kinder erschießen, habe Carsten B. entgegnet: „Tu uns doch den Gefallen und schieß dir selbst die Rübe weg.“ Sie habe ihrem Partner damals geraten, auf sich aufzupassen. Zwei Wochen vor der Tat am 19. Mai 2021 brachte er am Haus von Frau F. noch Kameras an, weil sie sich vor ihrem Mann fürchtete.

Das berichtete auch die Haushaltshilfe der Familie, die mit Unterstützung einer Dolmetscherin aussagte. „Sie hatte nur keine Angst, wenn sie nicht alleine zu Hause war.“ Ihre Chefin habe sie daher gebeten, bei ihr zu übernachten. „Er hat gesagt, dass er sie tötet“, so die Zeugin mit brüchiger Stimme.

Im Streit soll F. Türen eingetreten und Fernseher zerschlagen haben

Etwa acht Jahre lang – mit einer einjährigen Pause – kam sie zweimal pro Woche ins Haus. Vor November 2020 habe sie nie davon gehört, dass Hartmut F. seine Frau geschlagen habe. Allerdings habe diese sich Jahre vorher im Streit mal im Badezimmer eingeschlossen und der Mann habe die Tür eingetreten. „Die beschädigte Tür habe ich gesehen.“ Die Aussage nahm die 54-Jährige offenbar so mit, dass sie im Anschluss vor dem Saal in Ohnmacht fiel.

Die Schwiegermutter und Schwägerin von Hartmut F. schilderten gegenüber der Polizei ähnliche Vorfälle. Im Ärger um eine unauffindbare Fernbedienung soll Hartmut F. einmal vor den Kindern das TV-Gerät mit einer Axt zerschlagen haben. Demnach wendete sich seine Gewalt aber nur gegen Gegenstände. Erst kurz vor dem Tod ihrer Schwester habe sie erfahren, dass er seiner Frau nach einem JVA-Ball schon einmal ein blaues Auge geschlagen habe.

Die Angehörigen erschienen nicht vor Gericht, sondern machten Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht. Was sie bei der polizeilichen Vernehmung gesagt hatten, gaben sie jedoch für die Verhandlung frei.

Dort hatte die Schwiegermutter gesagt, ihre Tochter habe sich trotz Trennungsgedanken, nie getraut, sie wahr zu machen. Für den Fall habe F. angedroht: „Dann bringe ich euch alle um.“

Laut dem Familienrechtler Thomas von der Wehl, der nach dem gewalttätigen Übergriff des Angeklagten eine Schutzanordnung erwirkt hatte, zahlte Hartmut F. seiner Mandantin zwar freiwillig ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro. Der Zahnarzt setzte sich demnach aber über das Kontaktverbot hinweg, bombardierte sie mit Anrufen und tauchte am Bahnhof auf, als sie ihre Kinder abholte. „Als Anwalt kann man da wenig machen, außer ein Ordnungsgeld zu beantragen.“ Zuletzt habe er „massive Angst“ um seine Mandantin gehabt.

Offenbar hatte Hartmut F. auch den Anwalt im Visier, er soll sich am Tattag in der Nähe der Kanzlei aufgehalten haben. Ermittler hatten bei ihm zudem einen Terminzettel der Kanzlei unter dem Namen „Müller“ gefunden. Selbst vereinbart hat er den aber wohl nicht. Der Mann habe „volles Haar“ gehabt, zitierte von der Wehl seine Mitarbeiterin. Hartmut F. trägt Glatze.

Bekannt wurde zudem, dass der Angeklagte bei einer Beratungsstelle Hilfe gesucht hatte. Aufgrund seiner Sprunghaftigkeit sei es schwer gewesen, mit ihm zu arbeiten, berichtete der Sozialpädagoge, der 21 Gespräche mit ihm führte. „Aggressiv“ oder „eifersüchtig“ habe er ihn aber nicht erlebt.

Opfer aus Dänischenhagen waren erst in „Kennenlernphase“

Laut einem engen Freund des dritten Opfers aus Dänischenhagen befanden sich der Vertreter für Kite-Sportartikel und Frau F. noch in der „Kennenlernphase“. Zwar sei es in den etwa drei Wochen des Datings zu Intimitäten gekommen, von einer ernsthaften Beziehung könne man aber nicht sprechen.

Als sein Freund ihm erzählte, dass der Noch-Ehemann seiner Tinder-Bekanntschaft plötzlich an Orten auftauchte, wo sie war, äußerte der Zeuge den Verdacht, dass ein Tracker am Auto sei. Bei einer oberflächlichen Suche sei aber nichts gefunden worden. Am ersten Prozesstag war bekannt geworden, dass Hartmut F. seine Frau tatsächlich mit einem Peilsender überwachte.

Von Anne Holbach und Florian Sötje