Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen hat die Verteidigung ein weiteres Gutachten zur Schuldfähigkeit von Hartmut F. beantragt. Zudem geben Protokolle Einblicke, wonach der Angeklagte vor den Taten im Netz suchte. Wir halten Sie über die Entwicklungen aus dem Gerichtssaal auf dem Laufenden.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)