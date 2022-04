Von KN-online (Kieler Nachrichten)

In Kiel wird der Prozess gegen Hartmut F. fortgeführt. Am neunten Verhandlungstag forderte sein Verteidiger ein neues Gutachten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, drei Menschen in Kiel und Dänischenhagen ermordet zu haben. Darunter seine Ex-Frau. Quelle: Frank Peter