Kiel

Die Opfer des mutmaßlichen Dreifachmörders Hartmut F. waren angesichts ihrer mehrfachen Schussverletzungen sofort tot. „Es gab keine relevante Überlebenszeit“, sagte Rechtsmediziner Claas Bachmann über den in Kiel getöteten Elektriker, bei dem fünf Schüsse im Kopf- und Halsbereich festgestellt wurden. „Jeder der Kopfdurchschüsse für sich wäre tödlich gewesen.“

Bei den Opfern aus Dänischenhagen sei schon am 19. Mai 2021 anhand der zerlöcherten Kleidung am Tatort ersichtlich gewesen, dass zahlreiche Schüsse gefallen sein mussten. Allein 48 Verletzungen notierte Rechtsmedizinerin Johanna Preuß-Wössner bei der getöteten Frau.

Verletzungen lassen vermuten, dass auf liegende Opfer weiter geschossen wurde

Die meisten Schüsse trafen sie im Rücken. Die Schusskanäle deuteten darauf hin, dass noch auf die Frau gezielt wurde, als sie und ihr Begleiter im Hausflur bereits am Boden lagen. Beide verbluteten. Auch sie sollen angesichts der mehrfach getroffenen Organe schnell tot gewesen sein.

Die Richter verzichteten angesichts der Öffentlichkeit im Raum darauf, Bilder der Leichen, „die verstörend sein könnten“, zu zeigen. Einige Fotos von einzelnen Verletzungen des Elektrikers mussten zur Erläuterung allerdings in Augenschein genommen werden. Der Angeklagte wendete seinen Blick nicht ab, sondern schaute sich regungslos das Opfer an.

Am Vormittag sagte zudem ein Polizeibeamter aus, der damals den Freund von Hartmut F. vernommen hatte, bei dem der Zahnarzt die Uzi-Maschinenpistole nach der Tat entsorgt haben soll. Philipp R. soll die Waffe zerteilt und im Wasser versenkt haben. Vor Gericht schwieg der Zeuge zu diesem Themenkomplex, um sich nicht selbst zu belasten. Gegen ihn läuft noch ein gesondertes Ermittlungsverfahren.

Bei der Polizei hatte R. im Mai 2021 ausgesagt, dass er die Tasche mit der Waffe am Tattag mittags bei sich im Garten fand. Im Radio soll er zuvor bereits von den Vorfällen in Dänischenhagen gehört und sie mit Hartmut F. in Verbindung gebracht haben. In seiner Befragung soll er nicht erzählt haben, dass er Tage vor den Taten mit dem Angeklagten am Tatort in Dänischenhagen war.

Nachdem der 48-Jährige die Uzi anfasste und am Schmauchgeruch feststellte, dass sie erst vor Kurzem benutzt wurde, sei er in Panik geraten.

Waffenentsorger zerteilte die Maschinenpistole mit einer Flex

Gegenüber der Polizei gab R. damals an, dass er die Uzi am 19. Mai, als es dunkel wurde, mit einer Flex zersägt und die Teile der Waffe in Eckernförde, an der alten Levensauer Hochbrücke sowie in Mönkeberg ins Wasser geworfen habe. Er habe sich wegen seiner Fingerabdrücke auf der Uzi davor schützen wollen, selbst unter Tatverdacht zu geraten. Zudem habe er verhindern wollen, dass die Waffe noch mehr anrichte.

Danach schmiss der Kieler seinen Schilderungen zufolge die Tasche, in der er die Maschinenpistole gefunden hatte, in einen Müllcontainer – ausgerechnet in der Straße, in der der Angeklagte aufgewachsen war. Der Ort soll allerdings Zufall gewesen sein.

Nach Aussage des Kripo-Beamten gab R. zudem an, dass er nicht wusste, dass Hartmut F. eine solche Waffe besitze. Dabei hatte dieser erklärt, seine Uzi-Maschinenpistole zuvor in der Garage seines Freundes versteckt und am Tattag dort geholt zu haben, um sie verschwinden zu lassen. Der Angeklagte will eine polizeiliche Durchsuchung wegen illegalen Waffenbesitzes befürchtet haben.

Seine Frau hatte im Familienrechtsstreit in einer eidesstattlichen Versicherung kurz vor den Taten beschrieben, dass sie Angst vor ihrem Mann habe und sie nicht sicher sagen könne, ob dieser nicht noch unregistrierte Waffen besitze.

Angeklagter schickte Nachrichten, in denen er Liebe beteuerte

Wie ungleich die Einschätzung über eine mögliche Versöhnung des Ehepaars F. zuletzt war, verdeutlichten Briefwechsel und Chatnachrichten zwischen Hartmut F. und seiner Frau aus dem Frühjahr 2021, die der Richter verlas.

Während der Angeklagte darin seinen tiefen Glauben an ihre Liebe beteuerte und noch von einer gemeinsamen Goldenen Hochzeit träumte, schrieb seine Frau mehrfach, sie habe kein Interesse mehr an einer Liebesbeziehung. Sie äußerte auch ihre Angst vor ihm und die Bitte, ihren Wunsch auf Abstand zu respektieren.

Noch am Tag vor den Taten bat der Angeklagte sie, ihm zu verzeihen. In seiner letzten Nachricht an seine Frau fragte er, ob es wirklich keine Hoffnung mehr für ihre Beziehung gebe.

Ebenfalls am Montag im Zeugenstand war ein Bekannter von Hartmut F. aus der Schweiz, der am 19. Mai 2021 nach Kiel gereist war, weil der Westenseer Zahnarzt ihn dort behandeln wollte. Der Angeklagte hatte angegeben, für diesen Patienten den Mietwagen ausgeliehen zu haben, den er am Tattag nutzte. Der Schweizer erinnerte sich an keine vorherige Absprache über ein Mietauto.

Von Anne Holbach und Florian Sötje