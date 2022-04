Kiel

Emotionen zeigte Hartmut F. selten an den elf Prozesstagen. Und auch das Urteil nimmt der Zahnarzt aus Westensee am Montag regungslos auf. Lebenslange Haft, mit besonderer Schwere der Schuld. Weil er drei Menschen ermordete, heimtückisch und zum Teil aus niedrigen Beweggründen.

Doch als Hartmut F. den Gerichtssaal verlässt, treibt ihn nach Angaben seiner Verteidigerin Lena Alpey-Esch vor allem eines um: „Er hat Sorge, wie seine Kinder mit dem Urteil umgehen.“ Gegen dieses Urteil wollen die Strafverteidiger Revision einlegen. „Es gibt viele juristische Dinge, die geprüft werden müssen.“ Ein Beispiel sei das Gutachten zur Schuldfähigkeit ihres Mandanten. Laut Sachverständigem war der Angeklagte voll schuldfähig.

Oberstaatsanwalt: Urteil ist „differenziert und gut begründet“

Oberstaatsanwalt Achim Hackethal bezeichnete das Urteil dagegen als „differenziert und gut begründet“. Nur in einem Punkt wich es vom Antrag der Ankläger ab. Der Richter sah bei den zwei Morden in Dänischenhagen keine niedrigen Beweggründe. „Ich hoffe, dass das Urteil dazu beiträgt, dass sich solches nicht wiederholt und wir besser in der Lage sind, Übergriffe auf Personen, die sich aus einer Beziehung lösen, zu verhindern“, sagt Hackethal. Er rechne nicht damit, dass das Revisionsverfahren in weniger als sechs Monaten startet.

Mit einer halben Stunde Verspätung startet am Montagnachmittag die Urteilsverkündung. Man warte auf den Angeklagten, der Gefangenentransport verspäte sich, teilte Richter Brommann mit. Zu der Zeit sitzt die Witwe des getöteten Elektrikers als Nebenklägerin bereits auf ihrem Stuhl in dem großen, provisorischen Gerichtssaal an der Förde, auf ihrem grauen T-Shirt das Foto ihres Mannes, darunter sein Vorname.

Davor beantwortet ihr Anwalt Jan Kürschner erste Fragen von Reportern. Es sei ein guter Tag für seine Mandantin und die übrigen Nebenkläger, dass der Fall nun abgeschlossen werde. Mehr als zwei Stunden später ist das Urteil gefallen und begründet, und Kürschner sagt: „Das ist das schärfste Schwert, das das Gericht ziehen konnte. Der Gerechtigkeit wurde maximal genüge getan.“

Viele, nicht nur seine Mandantin, seien froh, dass Hartmut F. so schnell nicht auf freien Fuß komme, „es gibt Menschen, die haben noch heute Angst, dass er eines Tages in ihrem Vorgarten steht“. Lediglich im Fall des Bekannten von Hartmut F., der dessen Tatwaffe entsorgt hatte und laut Kürschner vor Gericht gelogen habe, bleibe ein „schlechtes Gefühl, dass da womöglich noch mehr hinterstecken könnte“. Doch dies werde sich nicht weiter aufklären lassen.

Besondere Schwere der Schuld: Mehrere Faktoren führten laut Gericht zu der Einschätzung

Das „schärfste Schwert“, nämlich die Schwere der besonderen Schuld, habe sich laut Richter Jörg Brommann aus mehreren Faktoren ergeben: Neben der „brachialen Vorgehensweise, einen Menschen zu töten“ seien auch die niedrigen Beweggründe im Fall des Elektrikers Carsten B. sowie die Zahl der Opfer gewesen. Außerdem habe ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgelegen und damit eine weitere schwere Straftat.

Für Urs-Erdmann Pause, der Anwalt der Hinterbliebenen des Mordopfers in Dänischenhagen, ist die Feststellung, dass in seinem Fall keine niedrigen Beweggründe vorlagen und es sich laut des Richters um einen „Kollateralschaden“ handle, nebensächlich. „Verachtenswerter geht es kaum, einen Menschen ohne Motiv zu erschießen“, sagte Pause. Dies mache das Urteil aber revisionsfester, so der Anwalt.

Seit dem 23. Februar hatte das Kieler Schwurgericht sich eingehend mit dem Fall befasst, unter anderem wurden 36 Zeuginnen und Zeugen gehört. Viele von ihnen zeichneten das Bild einer zuletzt stark zerrütteten Ehe, nachdem die Frau des Westenseer Zahnarzt ihn im Sommer 2020 mit einer Tonaufnahme aus seiner Praxis einer Affäre überführte, und einem aufbrausenden Mann, der die folgende Trennung nicht akzeptieren wollte. Noch am Abend vor der Tat schrieb er seinem späteren Opfer eine Nachricht mit der Frage: „Gibt es wirklich keine Hoffnung mehr zwischen uns?“

Eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung ist von der Kammer verneint worden. Es handelt sich nach Ansicht des Richters nicht um eine Affekttat. Hartmut F. hatte ausgesagt, die Waffen erst aus dem Auto geholt zu haben, nachdem ihn seine Frau abgewiesen hatte. Zudem seien die Waffen nur im Auto gewesen, um diese zu entsorgen.

„Das ist nicht glaubhaft“, befand Richter Brommann. „Was wir hier sehen, ist eine konfliktvolle längere Beziehung.“ Es habe sich an der Situation jedoch am 19. Mai nichts anderes als in den Wochen ereignet als zuvor, was zu einer Kurzschlussreaktion geführt haben könnte. Auch eine andere schwere seelische Störung schloss das Gericht aus.

