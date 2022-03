Kiel

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für den mutmaßlichen Dreifachmörder von Kiel und Dänischenhagen. Sie wirft Hartmut F. vor, seine Frau, deren Bekannten und einen ehemals befreundeten Elektriker heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Die Ankläger sehen zudem eine besondere Schwere der Schuld gegeben.

Sollte das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft folgen, wäre für den Zahnarzt aus Westensee keine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren möglich.

„Es fällt schon schwer, da nicht von Planung zu sprechen“

Die Nebenkläger schlossen sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Hartmut F. habe den Elektriker „heimtückisch und „unehrenhaft“ erschossen, so Jan Kürschner, der die Angehörigen des Kieler Opfers vertritt. Die Spurenlage wie die Bewegungsdaten des Mobiltelefons des Täters und dessen vorherige Google-Recherche zu Morden spreche für ein bewusstes Vorgehen, sagte Nebenklage-Anwalt Urs-Erdmann Pause. „Es fällt schon schwer, da nicht von Planung zu sprechen.“

Die Verteidiger von Hartmut F. haben dagegen erwartungsgemäß auf dreifachen Totschlag plädiert. „Wir haben große Zweifel, dass hier Mordmerkmale vorliegen“, sagte Anwältin Lena Alpey-Esch. Laut ihrem Kollegen Abdou Gabbar sind die Anforderungen für eine heimtückische Tat aus niedrigen Beweggründen nicht erfüllt. „Hier gab es kein planvolles Handeln“, so der Verteidiger. „Das sehen wir anders als die Staatsanwaltschaft.“

Auch eine besondere Schwere der Schuld sei ihrer Auffassung nach nicht feststellbar. Sollte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen, so ziehen die Verteidiger eine Revision in Betracht. Das Urteil soll am 4. April ab 16 Uhr verkündet werden.

Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Die Plädoyers fanden am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weil zum Schutz der Privatsphäre zwei Zeuginnen – mutmaßliche Geliebte von Hartmut F. – ohne Zuschauer ausgesagt hatten, mussten so auch die Schlussvorträge stattfinden. Denn Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenkläger können bei ihren Begründungen auch auf die nicht öffentlichen Aussagen Bezug nehmen.

Mit einem Schlagabtausch zwischen Anträgen der Verteidigung und Ablehnungen des Gerichts war der zehnte Prozesstag holprig gestartet. Richter Jörg Brommann wies zunächst zwei Anträge der Verteidigung auf ein weiteres psychologisches Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten zurück.

Verteidiger Abdou Gabbar hatte dem Sachverständigen Thomas Bachmann vergangene Woche „methodische Mängel“ vorgeworfen, weil er Hartmut F. nicht über hirnorganische Schäden befragt und auf keine posttraumatischen Belastungsstörung untersucht habe.

Laut Brommann hat das jedoch für eine Entscheidung über die Taten keine Bedeutung, da sich eine solche Störung erst im Nachgang entwickelt haben könne. Auch für ein Urteil über eine besondere Schwere der Schuld habe ein mögliches Trauma keinen Belang. Der Gutachter habe dargelegt, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Taten voll schuldfähig war.

Das Gericht zweifele die Sachkunde des „außerordentlich erfahrenen“ Psychiaters nicht an. Auch habe dessen Gutachten weder innere Widersprüche enthalten noch könne davon ausgegangen werden, dass ein anderer Fachmann über überlegene Forschungserkenntnisse verfügen würde.

Nach der Ablehnung erbat sich die Verteidigung zunächst eine zweistündige Pause, um dann in einem weiteren Antrag den Gutachter aus Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Als Bachmann den Angeklagten bei der Befragung auf dessen Google-Suchen zu „Mord“ oder „Schuld“ kurz vor den Taten angesprochen hatte, kommentierte er das mit den Worten: „Ich glaube nicht an Zufälle.“

Für die Verteidigung warf das Zweifel auf, ob der Sachverständige unvoreingenommen war. Es könne daraus kein anderer Schluss gezogen werden, als dass Bachmann schon zu diesem Zeitpunkt eine Affekttat ausgeschlossen habe und von Planung ausging. Zudem deuteten unterbliebene Fragen zu hirnorganischen Schäden und posttraumatischen Belastungsstörungen auf eine „mangelnde Sorgfalt“ hin.

Gericht lehnt Befangenheitsantrag der Verteidigung ab

Zwar hat der Zahnarzt aus Westensee gestanden, am 19. Mai 2021 drei Menschen erschossen zu haben, geplant haben will er das aber nicht. Wäre dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert worden, hätte sich das mildernd auf das Strafmaß auswirken können.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch mit dem Befangenheitsantrag hatte die Verteidigung allerdings keinen Erfolg, der Richter lehnte ihn ab. Der Angeklagte hätte die Gründe für sein Misstrauen so erklären müssen, dass sie auch Unbeteiligten einleuchteten. „An solchen Gründen fehlt es“, so Brommann. Der Gutachter habe abklopfen wollen, ob es sich bei der Internetrecherche um einen bewussten Vorgang gehandelt habe. Das sei kein Ausdruck von Voreingenommenheit gewesen.

Das Urteil soll am 4. April verkündet werden.