Dass Hartmut F. eine Gefahr für seine Frau werden könnte, befürchteten drei Freundinnen des weiblichen Opfers, bereits Wochen bevor sie in Dänischenhagen erschossen wurde. „Es lag in der Luft“, so eine Zeugin am vierten Prozesstag. Auch der getötete Elektriker habe Angst vor dem Angeklagten gehabt.