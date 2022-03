Kiel

Mit zwei Anträgen überraschte Verteidiger Abdou Gabbar am neunten Prozesstag im Fall Dänischenhagen: Er fordert eine Exploration von Hartmut F. und ein zweites psychologisches Gutachten, um festzustellen, ob sich der Angeklagte bei den Taten nicht doch in einem vermindert schuldfähigen Zustand befunden hat. Das bisherige Gutachten weise „eklatante methodische Mängel“ auf.

Der Psychiater Thomas Bachmann hatte den mutmaßlichen Dreifachmörder vergangene Woche für voll schuldfähig erklärt und bei Hartmut F. keine krankhaften Persönlichkeitsstörungen erkannt.

Verteidiger bemängelt: Keine Untersuchung auf posttraumatische Belastungsstörung

Laut Gabbar habe der Sachverständige nicht nur vergessen, seinen Mandanten nach hirnorganischen Schäden zu fragen, sondern auch nicht untersucht, ob dieser nach seinen Taten an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Das könnte aus Sicht des Verteidigers das „fahrige, unstrukturierte und in Teilen weitschweifige“ Aussageverhalten von Hartmut F. erklären.

Die Frage, ob der Angeklagte voll schuldfähig gewesen ist, könnte für das Strafmaß entscheidend sein – obwohl er vor Gericht die Taten eingeräumt hat. Dem Zahnarzt droht nicht nur eine lebenslange Haftstrafe, sondern wegen der besonderen Schwere der Tat auch eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Es wäre also möglich, dass er nie wieder auf freien Fuß kommt. Gelingt es der Verteidigung, an dem bisherigen Gutachten Zweifel zu säen, könnte die Strafe möglicherweise milder ausfallen.

Die Staatsanwaltschaft behielt sich eine Stellungnahme vor. Die Anwälte der Nebenkläger sahen keine Gründe, an der Sachkunde des Gutachters zu zweifeln. Ein mögliches Trauma sei aus ihrer Sicht für das vorherige Tatgeschehen irrelevant. Sollten die Anträge der Verteidigung angenommen und ein neuer Sachverständiger gesucht werden müssen, würde das den Prozessverlauf erheblich verzögern. Ansonsten wird das Urteil am 4. April erwartet.

Begutachtet wurden am Mittwoch die Aufnahmen der Sicherheitskameras, die der Zahnarzt aus Westensee in seinem Praxishaus installiert hatte. Dort tauchten die mutmaßlichen Tatwaffen erstmals am 16. Mai 2021 auf – drei Tage, bevor Hartmut F. seine Frau, deren Bekannten sowie einen Elektriker getötet haben soll. Die Bilder zeigen sein reges Treiben, das auf eine Planung der Tötungen hindeuten könnte.

Abends räumt Hartmut F. am 16. Mai demzufolge aus einem Rucksack die Uzi-Maschinenpistole und eine weitere Pistole in eine olivgrüne Tasche um. Eine Waffe versieht er zuvor mit einem Schalldämpfer, bei der Uzi kontrolliert er offenbar das Magazin. Danach setzt er eine Sturmhaube auf und nimmt sie wieder ab. Die olivgrüne Tasche sieht wie das Modell aus, in dem ein Freund des Angeklagten die Uzi später nach den Taten auf seinem Grundstück fand.

Mehrfach trägt Hartmut F. Taschen, Dokumentenmappen und Metallkisten zwischen Auto und Haus hin und her. Er sucht in seiner Waffenkammer nach Gegenständen.

In Waffenkammer fanden Ermittler NS-Devotionalien

Dort fanden die Ermittler später neben Munition und einem Samurai-Schwert auch Devotionalien aus der NS-Zeit wie Anstecknadeln und Gürtelschnallen mit Hakenkreuz. Laut Polizeibericht ist deren Besitz nicht strafbar, solange sie nicht öffentlich gezeigt werden.

Zweimal steckt Hartmut F. sich im Laufe des Tages ein Messer in ein Gürtelholster, er prüft die Funktion einer Stirnlampe und eines Trinkrucksacks, packt ein Fernglas ein und wirft sich eine Tarndecke über. Es wirkt, als würde er eine Mission vorbereiten.

Er schleppt auch einen Stapel Telefonbücher und Eimer aus dem Keller. Sollten sie als Kugelfang dienen, um die Funktion der Waffen zu prüfen? Gegen 21 Uhr wird er von zwei Personen in einem Audi abgeholt und nimmt die Tasche mit den Waffen mit, kommt wenig später damit wieder zurück. Um 2 Uhr nachts verlässt er die Praxis bis 7 Uhr morgens, ausgerüstet mit einem Rucksack und eingerollter roter Matratze.

Laut der Auswertung seines Handys vergeht in diesen Tagen kaum eine Stunde, in der Hartmut F. nicht die App checkt, in der er den Standort seiner Frau anhand des GPS-Trackers an deren Autos ablesen kann. Seine Bewegungsdaten verdeutlichen, dass er ihre Strecken nachfährt – unter anderem am Tag vor den Taten nach Dänischenhagen.

In der Nacht vom 16. zum 17. Mai gibt der Angeklagte bei einer Internetsuche die Begriffe „lebenslang“ und „Knast“ ein, liest Interviews mit Mördern. Auch nach dem Namen des späteren männlichen Opfers, das seine von ihm getrennte Frau datete, suchte Hartmut F. mehrmals. In den folgenden Nächten recherchiert er zu „Schuld“, „Mörder“ und „Gewissen“ und öffnet einen Text mit dem Titel „Femizide: Vom Liebesschwur zum Mord“.

Daten aus dem Smartphone und dem System des Mietwagens zeigen, dass der Angeklagte am 19. Mai morgens seiner Frau erst von Westensee nach Kiel hinterherfährt und ihr später nach Dänischenhagen folgt.

Das widerspricht der Version des Angeklagten, dass er zufällig beim Blick auf die Tracking-App seine Frau in der Nähe entdeckt haben will, als er bei seinem Freund in Kiel-Düsternbrook war, um dort seine illegalen Waffen zur Entsorgung abzuholen.

Widersprüchlich zur Aussage ist auch, dass das System des Mietwagens immer beim Ab- und Anstellen des Motors einen neuen End- oder Startpunkt einer Tour generiert, für den 19. Mai 2021 aber kein Standort in Dänischenhagen hinterlegt ist. Das lässt darauf schließen, dass der Angeklagte dort den Motor laufen ließ, und nach der Tat sofort wieder wegfuhr. Hartmut F. will in Dänischenhagen aber erst geparkt und mit seiner Frau gesprochen haben, bevor es zu den Schüssen kam.

