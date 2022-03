+++ Hartmut F. schildert Geschehnisse in Dänischenhagen und Kiel +++



Nachdem er in Dänischenhagen zurück zum Auto gegangen sei, habe er "leider" zur Uzi auf der Rückbank gegriffen. Er habe sie dabei gehabt, weil er die Waffen ja eigentlich loswerden wollte. Zwischengelagert habe er sie in der Garage des Freundes aus Kiel-Düsternbrook, der später auch die Uzi entsorgt haben soll. "Er hatte damit aber nichts zu tun", sagt Hartmut F. zur Rolle seines Kieler Freundes.

Nach den Schüssen in Dänischenhagen habe er noch nicht realisiert, "was ich dort getan hatte", so der Angeklagte. Er habe dann den Elektriker angerufen, um mit ihm zu reden, weil er ihm doch noch näher gewesen sei als im Prozess dargestellt. Schließlich beim Elektriker angekommen, habe dieser ihn angegangen, woraufhin er selbst die Walther PPK erhoben und dann geschossen habe. Angesprochen auf die weiteren Schüsse auf das am Boden liegende Opfer sagt der Angeklagte, er habe in dem Moment noch eine Bedrohungssituation wahrgenommen. Wirr ist auch seine Formulierung dazu: Er spricht davon, Schüsse "wurden abgegeben auf das leider am Boden liegende Opfer" - als habe er nicht selbst geschossen.

Warum habe er die Pistole eigentlich noch dabei gehabt, wenn er nur habe reden wollen, wird der Angeklagte gefragt?

Nach den Schüssen mit der Uzi in Dänischenhagen habe er sich mit der Pistole selbst erschießen wollen, sagt Hartmut F..

Wie der Zettel für den Termin in der Kieler Kanzlei in seine Tasche kam? "Das versuche ich mich auch zu fragen."

Wer mit ihm bei der Autovermietung war? "Niemand."

Warum er nach den Taten am Alten Markt war? "Ich bin planlos durch die Gegend gefahren", sagt der Angeklagte.

Der Vorsitzende Richter ordnet nach den Fragen eine kurze Pause an.