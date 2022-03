Der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen geht am Mittwoch weiter. Am neunten Tag, an dem sich der Angeklagte Hartmut F. vor Gericht verantworten muss, sollen unter anderem verschiedene Dokumente verlesen werden. Alle Entwicklungen aus dem Gerichtssaal ab 9 Uhr.