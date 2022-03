Der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen wird am Dienstag fortgesetzt. Unter anderem soll der psychologische Sachverständige mit seiner Einschätzung zum Angeklagten Hartmut F. zu Wort kommen. Alle aktuellen Entwicklungen aus dem Gerichtssaal am 15. März ab 13 Uhr.