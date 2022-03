Der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen wird am 21. März fortgesetzt. Unter anderem soll die Rechtsmedizin die Ergebnisse der Obduktion der drei Opfer vorstellen. Alle Entwicklungen im Prozess gegen den Angeklagten Harmut F. aus dem Gerichtssaal am Montag ab 9 Uhr.