Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen hat die Verteidigung ein weiteres Gutachten zur Schuldfähigkeit von Hartmut F. beantragt. Der Zeitplan für den Prozess verschiebt sich. Hier können Sie die aktuellen Entwicklungen aus dem Gerichtssaal nachlesen.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)