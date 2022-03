Im Dänischenhagen-Prozess hat der Richter den Antrag der Verteidigung auf ein zweites psychologisches Gutachten abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer lebenslange Haft für Harmut F., den Angeklagten. Hier können Sie die aktuellen Entwicklungen aus dem Gerichtssaal verfolgen.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)