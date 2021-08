Dänischenhagen

Etwas nervös ist Ralf Stegner schon, als er am Abend vom Parkplatz des Golf-und Landclubs Gut Uhlenhorst zur Talkrunde der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung vor dem Clubhaus schlendert. „Golfen war ich noch nie“, verrät der 61-jährige SPD-Politiker.

Einige Minuten später, nach einer kleinen Platzrunde mit dem Golf-Cart, wird es ernst. Guts-Eigner und Geschäftsführer Eckhard Sindt drückt Stegner auf dem runden Übungs-Green einen Golfschläger in die Hand und lässt einen Ball etwa einen Meter von dem mit einer roten Fahne markierten Loch fallen. Stegner holt etwas zu stark aus. Der Ball rollt schnell am Loch vorbei. Auch die nächsten drei Putts misslingen. Einige Zuschauer feixen über den Linksausleger, der mit Jackett, Jeans und schwarzen Schuhen flott daherkommt.

Schlagfertige Konter des Ex-Sportministers

Stegner ist kurz frustriert, überspielt die Schlappe aber schlagfertig: „Ich bin halt eher Grobmotoriker.“ Wie stark ihn die Fehlschläge wurmen, wird später deutlich. Der ehrgeizige Genosse (rotes Parteibuch seit 1982) erinnert an seine Jahre als Innen- und damit auch Sportminister sowie seine aktive Zeit als Sportler. „Ich habe Fußball gespielt, war Torwart.“ Zum Profi habe es aber nicht gereicht. Dafür war der streitbare Politiker jahrelang als Schiedsrichter unterwegs.

Uneinigkeit über Koalitionsmodelle

Als Gastgeber Sindt Stegner freundlich, fast herzlich auf der Anlage willkommen heißt, lockern sich die Gesichtszüge des oft verbiestert dreinblickenden Harvard-Absolventen. Das Lächeln erstirbt allerdings, als Sindt politisch wird und keinen Zweifel lässt, wer Deutschland künftig regieren soll. „Eine schöne Deutschland-Koalition würde uns alle sehr beruhigen.“ Stegner bleibt ruhig, auch wenn in der SPD ein Bündnis mit CDU und FDP alles andere als angesagt ist.

In der Talkrunde mit Leserinnen und Lesern nimmt Stegner dann kein Blatt vor den Mund. Er kritisiert die Politik der CDU/SPD-Bundesregierung in Afghanistan, lobt seinen früheren parteiinternen Widersacher Olaf Scholz und verrät, warum er seltener Fliege trägt, mit wem er gern regieren würde und welches Wunsch-Ministerium er gern übernehmen würde.

Klare Position beim Thema Afghanistan

KN-Moderator Christian Hiersemenzel hätte die Runde gern bunt eingeläutet, kommt am aktuellen Top-Thema Afghanistan aber nicht vorbei. Stegner, den die Tragödie nicht kalt lässt, fordert von der Bundesregierung, es bei der Evakuierung von Ortskräfte so wie die Amerikaner zu machen und nicht allzu genau hinzugucken. „Und wenn jemand dabei ist, der nicht für Deutschland gearbeitet hat, ja, mein Gott.“

Stegner erwartet Untersuchungsausschuss

Auf Nachfrage räumt Stegner ein, dass sich auch SPD-Außenminister Heiko Maas bei der Rettungsaktion nicht mit Ruhm bekleckert hat. Eine Rücktrittsforderung erhebt er auch deshalb nicht, weil er fest damit rechnet, dass der neue Bundestag einen Afghanistan-Untersuchungsausschuss einsetzen wird.

Seitenhieb in Richtung Olaf Scholz

Dann geht es um SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Stegner kennt ihn seit vielen Jahren und hat politisch oft mit ihm die Klingen gekreuzt. „Scholz war in jungen Jahren ein Stamokap-Juso“, hing also wie viele DDR-Fans der These vom staatsmonopolistischen Kapitalismus an. „So weit links war ich nie“, betont Stegner. „Aber dafür bin ich links geblieben.“ Das bleibt an diesem Abend der einzige Seitenhieb auf Scholz, der in der SPD inzwischen zum rechten Flügel zählt.

Scholz „absolut kanzlertauglich“

Stegner stimmt eine Lobeshymne auf den kühlen Hamburger an, der zuerst belächelt worden war und nun wie die SPD in der Wählergunst aufholt. Scholz sei ein intelligenter und privat humorvoller Mensch, „absolut kanzlertauglich“. Bei Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) sehe das schon anders aus. „Beide haben zusätzlich den Nachteil, dass ihre Parteien nicht hinter ihnen stehen“, meint Stegner und erinnert genüsslich an „die vielen Sticheleien“ von Markus Söder (CSU) und Robert Habeck (Grüne).

Stegner beantwortet nicht nur politische, sondern auch private Fragen wie etwa die nach dem auffälligen Verzicht auf die früher übliche Fliege. „Ich habe die Fliegen noch und trage sie bei feierlichen Anlässen.“ Aber: „Meine Frau fand die Fliegen nie so toll, weil sie mich strenger machen.“ Außerdem würde er so schon unfreundlich genug gucken. Zum Schlipsträger wird er aber wohl nicht mehr. „Das mit der Krawatte tue ich mir, glaube ich, nicht mehr an.“

Umwelt und Frieden wichtiger als Gendern

Auch sonst malt Stegner von sich das Bild eines bodenständigen Politikers. Keine Luxus-Essen, dafür Currywurst in der Kantine. Für Wein gibt der gebürtige Pfälzer zwischen fünf und 15 Euro die Flasche aus. Problemlos kriegt Stegner die Kurve zur Politik, wirbt für eine verständliche Sprache und dafür, sich um die echten Probleme der Menschen wie Miete, Umwelt und Frieden zu kümmern. „Die Menschen interessieren sich nicht so sehr dafür, ob wir die Sprache richtig gendern.“

Mehrere Leser möchten wissen, ob und wie die SPD die schmalen Renten erhöhen will. „Eine anständig bezahlte Arbeit sorgt für eine ordentliche Rente“, kontert Stegner. „Deutschland wird nicht konkurrenzfähig über Dumping-Löhne.“ Der Linksausleger wirbt zudem für einen Systemwechsel, „eine Versicherung für alle bei der Gesundheit, bei der Pflege und am Ende auch bei der Rente“.

„Wir brauchen Millionäre nicht zu entlasten“

Von der FDP grenzt sich der Sozialdemokrat auch bei den Steuern ab. „Wir brauchen Großverdiener und Millionäre nicht zu entlasten.“ Im Gegenteil: Stegner möchte betuchte Hinterbliebene stärker zur Kasse bitten. „Wer eine Villa in Kampen auf Sylt oder am Starnberger See hat, kann auch Erbschaftssteuer zahlen.“

Widerspruch kommt sofort vom Vorsitzenden des Eigentümerverbandes Haus & Grund, Alexander Blažek. Der Experte erinnert daran, dass Hinterbliebene schon bei den heutigen Freibeträgen (500 000 Euro für Ehepartner) bei Immobilien „in ganz normaler Wohnlage in Kiel“ Probleme mit dem Fiskus bekommen könnten. Stegner schaltet auf stur. „Nein, Oma ihr klein Häuschen“ sei nicht betroffen. „Wenn man aber ein großes Haus mit großem Grundstück hat, kann man es sich leisten, Erbschaftssteuer zu bezahlen.“

„Eine Ampel ist eine Option“

Stegner, der eigentlich nur die Werbetrommel für die SPD rühren will, lässt sich vom Moderator aufs Koalitions-Glatteis locken: „Eine Ampel ist eine Option.“ Die sozialliberalen Zeiten in Deutschland seien nicht die schlechtesten gewesen. Auf Nachfrage schließt Stegner auch ein Bündnis mit Grünen und Linken nicht aus, hält es aber für unwahrscheinlich. „Die Linkspartei weiß ja noch nicht einmal, ob sie regieren will.“

GroKo ist Segen für Deutschland

Die SPD will das und sei mit allen koalitionsfähig – außer mit der AfD. Das gelte auch für die CDU, versichert Stegner. „Auch wenn unsere Leute Große Koalitionen nicht mögen: Wenn der Wähler so entscheidet, dann muss man das akzeptieren.“ Und: Die derzeitige Große Koalition sei ein Segen für Deutschland. „Jamaika hätte die Corona-Krise nicht so gemeistert.“

Wunsch: Bundesgesundheitsminister

Die nächste Frage ist fies. Der Moderator möchte wissen, welches Bundesministerium Stegner übernehmen möchte, falls eine gute Fee ihm einen Wunsch gestatte. Der frühere Landes-Finanz- und Innenminister zögert nur kurz: „Ich glaube, Gesundheit, da braucht man Spikes an den Ellbogen, und da muss man Mut haben.“ Beides gehört zur Stegner-DNA. So oder so: Dem langjährigen SPD-Landes- und Fraktionschef, der im Wahlkreis Pinneberg antritt und einen guten Platz auf der Landesliste hat, ist um seine politische Zukunft in Berlin nicht bange. „Ich werde mich schon behaupten.“

Nach 80 Minuten Talk erhält Stegner ordentlichen Beifall. „Es war ganz vergnüglich“, bilanziert er etwas später. Die Pleite beim Putten ist da fast schon ganz vergessen.

Von Ulf Christen