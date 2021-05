Kiel

Der Polizeieinsatz sorgte am Mittwoch für viel Aufmerksamkeit. Das Kieler Brauereiviertel war stundenlang abgesperrt. Schwerbewaffnete Polizisten waren im Einsatz, ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Eine Situation, deren Anblick beunruhigt. Über die Warn-Apps "Katwarn" und "Nina", über die der Bevölkerung dringende Warnmeldungen zugeschickt werden können, gab es keine Mitteilung.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kieler Polizei gab keine Warnung über die Apps ab

Ein Sprecher der Kieler Polizei erklärt das damit, dass es keinen Grund gegeben habe, die Bevölkerung zu warnen. "Wir sind nicht davon ausgegangen, dass der Täter eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Auch sind wir zu keinem Zeitpunkt von einem Amoklauf ausgegangen." In dieser Situation hätte eine Meldung über die Apps nur weitere Unruhe geschürt.

Lesen Sie auch: Dreifachmord: 47-Jähriger gesteht die Tat

Grundsätzlich könnten etwa die Feuerwehr, bestimmte Behörden oder auch der Deutsche Wetterdienst Warnungen über "Katwarn" erstellen, erklärt ein Sprecher des Warnsystems, das vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Das System ist mit "Nina" gekoppelt, die Gefahrenwarnungen werden entsprechend von beiden gemeldet. Bei "Nina" handelt es sich um eine vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellte App.

Lesen Sie auch: Frauenberatung zu den tödlichen Schüssen: "Staat hat versagt"

Ob über "Nina" und "Katwarn" gewarnt wird, hängt vom Einzelfall ab

Die Warnsysteme sind auch in Schleswig-Holstein im Einsatz. Hier wird vor Ort entschieden, wann und in welchem Ausmaß bei Ereignissen gewarnt wird. So erklärt ein Sprecher des Landespolizeiamtes, dass "Katwarn" nur von den Rettungsleitstellen benutzt wird. Die Bedienung der App "Nina" erfolge über das Lage- und Führungszentrum im Polizeizentrum Eichhof. Über das Zentrum könnten die Regionalleitstellen eine Warnung herausgeben. Ob und wann das geschehe, sei immer eine Einzelfallentscheidung.