Kiel

Es gebe Hinweise darauf, dass bei der Levensauer Hochbrücke Waffenteile ins Wasser geworfen wurden, so Polizei-Sprecher Matthias Felsch am Sonnabend.

Bereits am Freitag hatten Polizeitaucher Teile einer möglichen Tatwaffe im Eckernförder Hafenbecken entdeckt.Die Fundstücke werden kriminaltechnisch untersucht.

Eine ähnliche Suche wie in Eckernförde stehe nun auch im Nord-Ostsee-Kanal an. "Allerdings kann der Kanal nicht einfach so gesperrt werden, wir müssen schauen, wann hier ein Einsatz möglich ist", so Felsch.

47-jähriger Tatverdächtiger soll drei Menschen erschossen haben

Ein 47-jähriger Zahnarzt aus Westensee steht im Verdacht, am Mittwoch seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (43) und einen Mann (53) in einem Haus in Dänsichenhagen sowie einen 52-jährigen Bekannten in Kiel erschossen zu haben.

Ob die Taten mit verschiedenen Waffen ausgeführt wurden, war zunächst unklar. Die Ermittler sind weiterhin dabei, die genauen Abläufe und die Reihenfolge der drei Morde zu rekonstruieren.

3D-Scan am Tatort in Dänischenhagen

Dafür wurden am Freitag auch Aufnahmen des Tatorts in Dänischenhagen mit einem 3D-Scanner gemacht, Unterstützung gab es dazu von der Hamburger Polizei. Die Polizei in Schleswig-Holstein hat die dafür notwendige Technik laut Felsch nicht selbst.

"Mit einem solchen Scan hat man die Möglichkeit, sich am Computer am Tatort zu bewegen", erklärt Felsch. So müssten die Ermittler nicht immer wieder zum Tatort zurückkehren. Messungen und Untersuchungen, etwa dazu, wo sich Täter und Opfer im Raum befunden haben, ließen sich am 3D-Modell durchführen. Die Technik war auch zum Einsatz gekommen, nachdem in der Neujahrsnacht 2019 eine Frau in Schönberg erschossen wurde.

"Es kann allerdings einige Tage oder Wochen dauern, bis der Scan zur Verfügung steht", so Felsch. Denn für die Erstellung des Modells brauche es aufgrund der benötigten Computer-Rechenleistung einige Zeit.