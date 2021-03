Kiel/Kopenhagen

Es ist genau 9.30 Uhr, als Bent Windelborg am Donnerstag die Aufforderung erhält, sofort alle Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca einzustellen. Für den Oberarzt im Impfzentrum des dänischen Randers kommt die Nachricht völlig überraschend – und damit ist er nicht allein.

„Es ist selbstverständlich vollkommen angemessen, dass wir die Impfungen aussetzen, wenn es nur den kleinsten Zweifel an der Sicherheit gibt“, sagt Bent Windborg einige Stunden später. Er sei aber überrumpelt worden von der Entscheidung, denn bisher seien ihm keine Warnungen bekannt gewesen. Jetzt muss er mit seinem Team dafür sorgen, dass alle Termine, bei denen das Vakzin von Astrazeneca eingesetzt werden sollte, abgesagt werden.

Noch am Vormittag schafft die Gesundheitsbehörde in einem weiteren Punkt Klarheit: Alle, die bereits eine erste Impfung von Astrazeneca erhalten haben, müssen vorerst auf die zweite Impfung verzichten. Auch für sie werden alle Termine in den kommenden zwei Wochen storniert. Außerdem werden alle Personen aufgefordert, zum Arzt zu gehen, wenn sie in den zwei Wochen nach der Impfung länger als drei Tage unter Symptomen leiden.

Impfstopp mit Astrazeneca sorgt für Gerüchte in den sozialen Medien

In Dänemark sorgt währenddessen die Nachricht von Gesundheitsminister Magnus Heunicke über den 14-tägigen Impfstopp für Astrazeneca für gehörige Unruhe. In den sozialen Medien verbreiten sich schnell Halbwahrheiten. Dass es sich bei dem vorübergehenden Impfstopp um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt und der Impfstoff bisher nicht als Ursache für die Gerinnungsstörungen nachgewiesen ist, wird dabei in den meisten Fällen übersehen.

Auch in Schleswig-Holstein wird die Entscheidung Dänemarks schnell heftig diskutiert. Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, fehlen noch konkrete Daten, um die Fälle der dänischen Patienten einschätzen zu können. Aber ohne Zweifel seien die Vorgänge extrem tragisch – „vor allem das persönliche Schicksal, aber auch die Verunsicherung, die dadurch für die dringend nötige Durchimpfung der Bevölkerung entsteht“.

Der Mediziner appelliert, die Gesamtlage zu berücksichtigen. „Der Impfstoff wird aktuell in über 65 Ländern weltweit verimpft. Mehrere Millionen Personen haben ihn erhalten – mit den mehr oder weniger starken, aber durchaus bekannten Impfnebenwirkungen, ohne dass in einer nennenswerten Anzahl schwere Nebenwirkungen wie jetzt beschrieben veröffentlicht wurden. Das ist für mich neben den existierenden Phase-III-Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit das stärkste Argument dafür, dass die Impfung sicher ist.“

Wurden Fehler beim Impfen mit Astrazeneca gemacht?

Unbedingt müsse aber geklärt werden, ob es sich möglicherweise um ein Chargen-Problem, etwa eine Verunreinigung, gehandelt haben könnte. „Das ist nicht hoch wahrscheinlich, kann aber genauso wie Fehler bei der Verabreichung natürlich nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden.“

Rupp hält die Entscheidung Deutschlands, weiter das Astrazeneca-Vakzin zu verimpfen, insgesamt für nachvollziehbar. „Aus den bisherigen Informationen kann ich keine Begründung für einen 14-tägigen Impfstopp ableiten. Dazu muss der Einzelfall tatsächlich vor dem Hintergrund der weltweit Getesteten gesehen werden.“

So äußert sich Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister

Auch Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich am Donnerstag in Kiel hinter den deutschen Weg gestellt. Es gebe aktuell keinen Anlass, die Impfungen auszusetzen. Garg verweist auf die Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums. Danach gebe es derzeit keine Erkenntnisse, dass die aus Dänemark berichteten Impfkomplikationen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Astrazeneca-Impfung stehen.

„Der Impfstoff hat eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde Ema erhalten, hat alle notwendigen Prüfungen durchlaufen und wird millionenfach auf der ganzen Welt eingesetzt“, erklärte Garg. „Wir halten uns in Schleswig-Holstein ganz strikt daran, was die europäischen und die nationalen Zulassungsbehörden empfehlen, und zwar bei allen Impfstoffen.“

Sollten die Zulassungsbehörden aufgrund von neuen Erkenntnissen andere Empfehlungen aussprechen, werde das selbstverständlich auch in Schleswig-Holstein umgesetzt. Aktuell halte die Ema aber auch nach einer ersten Prüfung an der Bewertung der zugelassenen Impfstoffe fest. „Aus diesem Grund werden wir selbstverständlich weiter auch den Astrazeneca-Impfstoff in unserer Impfstrategie berücksichtigen“, so Garg.