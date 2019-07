Wasserwacht und DLRG sind in Schleswig-Holstein die Garanten für einen sicheren Strandbesuch an der Nordsee und Ostsee – aber ihnen fehlt der Nachwuchs. Vor allem außerhalb der Ferien und in der Vorsaison sei es schwierig, Rettungsschwimmer für den Dienst an der Küste zu gewinnen.