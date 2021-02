Kiel

Auslöser ist ein Antrag der SPD: Günther solle Farbe bekennen, wie er zum vorgelegten Perspektivplan steht. Unter anderem will die Oppositionsfraktion wissen, welche Schritte von der Regierung seit den vergangenen Beratungen zur Einführung eines bundesweiten beziehungsweise norddeutschen Stufenplans für Lockerungen unternommen wurden.

Reisen mit Impfpass? Für Daniel Günther vorstellbar

Günther hält es für denkbar, Inlandsreisen jenen Bürgern zu ermöglichen, die ihre Corona-Impfung mit einem Impfpass nachweisen können. „Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen“, sagte er am Morgen in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. „Ich glaube ohnehin, dass Öffnungen in dem Bereich nur möglich sind, wenn wir bestimmte Restriktionen machen.“

Den von der EU geplanten europäischen Impfpass bezeichnete er als sinnvolles Instrument. Sobald allen Bürgern ein Impfangebot gemacht worden sei, könne man mithilfe eines solchen Passes weitere Öffnungsschritte verantworten.

+++ Liveblog ab circa 11 Uhr: Daniel Günther erläutert Strategie für Bund-Länder-Konferenz +++

Der Ministerpräsident sprach sich dafür aus, Lockerungen außerdem an den Einsatz von Schnelltests zu knüpfen. „Wenn die Schnelltests jetzt alle zugelassen werden, wenn das einfach handhabbar ist, kann das definitiv eine Möglichkeit sein, um weitere Öffnungsschritte überhaupt zu ermöglichen.“

Vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Mittwoch forderte Günther, dem Einzelhandel Lockerungsperspektiven zu geben, so wie verabredet. „Der Einzelhandel ist der Bereich, der jetzt auch früher geöffnet werden kann.“ Falls die Infektionszahlen noch nicht ganz so niedrig seien, könnten Läden zwar noch nicht komplett aufmachen, zum Beispiel aber Shopping nach Terminvergabe anbieten.