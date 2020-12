Kiel

Werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Schleswig-Holstein verschärft? Innerhalb der Landesregierung soll am Dienstag beraten werden, ob die aktuell landesweit geltenden Maßnahmen ausreichen oder angepasst werden sollten, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) am Montag. Denn bislang sei durch den Teil-Lockdown noch ein deutliches Absinken der Neuinfektionen zu beobachten.

Am Montag kamen bis Mitternacht 251 neue Corona-Fälle hinzu, der Inzidenzwert stieg auf 54,2. Vor einer Woche betrug er noch 44,4. Auch stieg die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus und in Beatmung.

Livestream : Daniel Günther zur aktuellen Corona-Lage in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kündigte für Dienstag, 8. Dezember 2020, einen Doorstep an. Voraussichtlich um 11.45 Uhr will er sich zur aktuellen Corona-Lage äußern. Wir zeigen das Statement des Regierungschefs im Livestream.

Die Übertragung beginnt, sobald Daniel Günther vor die Presse tritt.

Bayern preschte mit schärferen Maßnahmen bereits vor

In Regionen mit überdurchschnittlichen Inzidenzen können ohnehin regional begrenzt verschärfte Regelungen erlassen werden, wie zuletzt im Kreis Pinneberg und in Kiel.

Bayern hatte am Sonntag beschlossen, die bisher von Weihnachten bis Neujahr geplanten Lockerungen bei den Corona-Auflagen nur noch vom 23. Dezember 2020 bis zum zweiten Weihnachtstag zu erlauben.

In anderen Bundesländern wird indes bereits überlegt, die Lockerungen auch über Weihnachten zu untersagen - Berlin hat dies schon so beschlossen. Auch der Städte- und Gemeindebund fürchtet, dass die Lockerungen das Infektionsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

Schleswig-Holstein handhabt Corona-Regeln bislang lockerer

In Schleswig-Holstein gelten bislang zum Teil andere Corona-Regelungen als in anderen Bundesländern. So dürfen seit einer Woche beispielsweise Tierparks ihre Außenbereiche unter Auflagen öffnen.

In der Öffentlichkeit dürfen sich bis zu zehn Personen statt fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Treffen im privaten Raum sind mit bis zu zehn Personen aus mehr als zwei Haushalten zulässig. Kinder zählen in Schleswig-Holstein aber als vollwertige Personen mit und sind von der Zehn-Personen-Regel nicht ausgenommen.

In Schulen tragen bereits alle Schüler ab der 5. Klasse auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz. Für Grundschulkinder gilt Maskenpflicht auch im Unterricht in Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 50,0.