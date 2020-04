Günther ruft vor Ostern zur Einhaltung der Anti-Corona-Regeln auf

Kiel

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther ( CDU), ruft vor Ostern zur Einhaltung der Anti-Corona-Regeln auf. „Halten Sie die Regelungen, die wir in Schleswig-Holstein beschlossen haben, genauso ein wie an den anderen Wochenenden“, sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft, die am Donnerstagnachmittag verbreitet werden sollte.

Es habe keine Lockerungen gegeben. „Wir wollen, dass Sie Abstand halten“, betonte Günther. Er kündigte auch für die Zeit nach dem 20. April klare und verständliche Entscheidungen an.

Anzeige

Günther : „Tun alles, um Leben zu schützen“

Absoluten Vorrang habe es, Menschenleben zu retten, sagte Günther. „Wir tun alles als Landesregierung, um Leben zu schützen. Aber wir können nicht verhindern, dass Menschen durch Corona sterben.“

Die Regierung könne aber verhindern, dass Menschen sterben, weil nicht genug getan und nicht genügend Kapazitäten aufgebaut wurden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Kritik an Kommunikation zu Corona-Bestimmungen

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner kritisierte indes die Informationspolitik der Landesregierung in der Frage von Familienzusammenkünften. „Die widersprüchliche Kommunikation zu Familienbesuchen (auch aus anderen Ländern) über Ostern, finde ich wenig gelungen, und sie trägt zur Verwirrung bei“, twitterte der Oppositionsführer am Donnerstag. „Ausdrücklich festzustellen, dass erlaubt ist, wovor man öffentlich mit Nachdruck warnt, ist eher was für Juristen.“

Das Kabinett hatte am Mittwoch eine Präzisierung der Auflagen in der Corona-Krise beschlossen. Die Regierung stellte am Abend in einer Pressemitteilung zu Familienzusammenkünften klar, dass im privaten Bereich nicht im gleichen Maße Beschränkungen gelten wie im öffentlichen Raum. Die Gesamtpersonenzahl für ein Zusammenkommen im privaten Raum ist auf maximal zehn beschränkt, das gilt aber nicht bei einem Familienhaushalt mit mehr als zehn Personen.

Landesregierung schiebt Ergänzung hinterher

Weil es Verwirrung um die Regelungen gab, schob die Regierung am Donnerstag eine Ergänzung hinterher: „Oberstes Ziel ist es wie mitgeteilt, Kontakte zu vermeiden und auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren.“ Familientreffen seien aber bereits nach den bis Mittwoch gültigen Regeln unabhängig von der Anzahl der Personen möglich gewesen. Inhaltlich seien die Ankündigung eine „Präzisierung bestehender Regelungen und keine Lockerung“ gewesen.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von RND/dpa