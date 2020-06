Günther gesteht mäßige Abi-Note

Hamburg

Günther plauderte am Dienstagabend in der NDR-Sendung "DAS!" mit Moderatorin Bettina Tietjen über Politisches und Privates. Der Ministerpräsident sprach über die hohe Entscheidungsdichte während der Corona-Pandemie, über Lockerungen und seinen eigenen Umgang mit den Kontaktbeschränkungen. Er vermisse das direkte Zusammentreffen mit anderen Menschen, berichtete Günther, das fehle ihm wie vielen anderen auch.

Während der Corona-Krise viel bei der Familie

Irgendwann während der Corona-Krise sei ihm aufgefallen, erzählte der Regierungschef, dass er seit Mitte März Schleswig-Holstein nicht mehr verlassen habe - sämtliche Termine in Berlin seien ausgefallen. Vorteil der Situation: Er sei sei in den vergangenen Monaten viel bei seiner Familie und den beiden Kindern gewesen.

Günther machte 1993 in Eckernförde das Abi

Als Tietjen nach Günthers Abi-Note fragte, zögerte der 46-Jährige einen Moment und sagte: "Darauf war ich nicht vorbereitet. Eine wirklich fiese Frage und ich könnte jetzt lange drumherum reden, aber es ist leider nur 3,4." Der Ministerpräsident stellte spontan die Gegenfrage: "Was haben Sie denn?" Bettina Tietjen konnte mit einer 2,1 aufwarten und setzte hinzu: "Aber dann ist ja richtig was aus Ihnen geworden mit 3,4.“ Günther hatte 1993 an der Eckernförder Jungmannschule sein Abi gemacht, bevor er sich mit einem Studium in Kiel auf seine Politik-Karriere vorbereitete.