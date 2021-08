Kiel

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin zur Corona-Pandemie am Dienstag hat sich Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) trotz steigender Infektionszahlen klar gegen weitere Einschränkungen ausgesprochen. „Wir befinden uns in einer beherrschbaren Lage“, sagte er am Montag in Kiel.

Unklar blieb er jedoch in der Frage, nach welchen Grenzwerten das Infektionsgeschehen künftig eingeschätzt werden soll, die als Grundlage für Corona-Regeln gelten können. „Wir müssen zu einem anderen Regime übergehen“, so Günther. Er sprach sich dafür aus, neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch den Anteil der Krankenhauseinweisungen unter den Infizierten sowie die Impfquote zu betrachten.

Keine neuen Maßnahmen trotz hoher Inzidenz in Schleswig-Holstein

Er gehe jedoch auch bei diesen Indikatoren nicht mit konkreten Grenzwerten in die Konferenz, so der Ministerpräsident. Er wolle keine Erwartungshaltung wecken, die möglicherweise nachher wieder enttäuscht werde. Das habe er aus der Pandemie gelernt, betonte Günther. Dennoch müssten die Regierungschefs sich eindeutig positionieren. „Die steigende Inzidenz ist kein Grund, beunruhigt zu sein.“ Aufmerksam müsse man hingegen durchaus bleiben.

Mit einer Inzidenz von 42,3 nähere sich Schleswig-Holstein der 50 – von schärferen Maßnahmen sei aber weiterhin keine Rede, weil sich das Land beim Impfen und in den Krankenhäusern in einer anderen Situation befinde als im Frühjahr. „Ein Lockdown ist nicht mehr vertretbar in einer Zeit, in der so viele Menschen geimpft sind“, sagte Günther.

Daniel Günther: Schärfere Test- und Maskenpflicht denkbar

„Niemand muss ein strengeres Regiment fürchten.“ Das ändere sich auch nicht durch Situationen wie in Neumünster mit zuletzt fast 95 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. „Neumünster hat 80.000 Einwohner. Kleinere Ausbruchsgeschehen haben dort ganz andere Wirkungsweisen auf die Inzidenz“, sagte Günther.

„Die Instrumente werden andere sein.“ Sollte die Kontrolle zu entgleiten drohen, stelle er sich eine schärfere Testpflicht für Innenbereiche sowie eine erweiterte Maskenpflicht vor. Derzeit sei Schleswig-Holstein jedoch weit von Warnwerten entfernt.