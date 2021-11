Kiel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Donnerstagabend über die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen (MPK) informieren. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hatten am Nachmittag gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über Maßnahmen gegen die dramatische Corona-Entwicklung beraten.

Vor dem Treffen waren noch viele entscheidende Punkte offen. So war unter anderem unklar, ob ein Schwellenwert für Covid-19-Patienten in Krankenhäusern definiert werden sollte, jenseits dessen es Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben soll oder etwa auch Testpflichten für Geimpfte und Genesene (2G plus).

Livestream: Daniel Günther zu den Ergebnissen der Corona-MPK am Donnerstag, 18. November

Der Livestream startet an dieser Stelle, sobald der Ministerpräsident vor die Kameras tritt.

Die MPK tagte unter dem Vorsitz Nordrhein-Westfalens in einer Video-Konferenz. Daran nahm auch SPD-Kanzlerkandidat, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, teil.