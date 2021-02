Hamburg

Dass die Buchung eines Termins im Nachbarbundesland möglich war, heißt leider nicht, dass er auch wahrgenommen werden darf. „Die Impfung in Hamburg wird nur für Hamburgerinnen und Hamburger angeboten“, sagt Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde. Grundsätzlich gelte bei den Impfungen das Wohnortprinzip.

Demnach können Menschen nur in dem Bundesland die Spritze mit dem Corona-Schutz erhalten, wo sie auch mit ihrem ersten Wohnsitz gemeldet sind. In Hamburg würde der Schleswig-Holsteinerin deshalb die Impfung verweigert. Der vereinbarte Termin müsse unbedingt abgesagt werden, sonst sei er für eine andere Person blockiert.

Zwar gibt es eine Kooperation zwischen den Nachbarn, die gilt allerdings nur für die impfberechtigten Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, teilt das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Pflegende etwa, die in Norderstedt leben, aber in einem Heim in Hamburg arbeiten, können sich auch dort an ihrem Arbeitsplatz impfen lassen.