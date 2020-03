Corona: Darf ich meine Eltern besuchen?

Kiel

Welche Familienmitglieder aus anderen Bundesländern dürfen ihre Verwandten in SH besuchen und welche nicht? Werden Lebenspartner dabei als Familie anerkannt?

Die Kontakte zu anderen Personen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Grundsätzlich ist ein Besuch anderer Familienmitglieder (zum Beispiel Eltern, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartner) nicht untersagt. Unabhängig davon gilt aber auch für Familienbesuche die dringende Bitte, dass die Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren sind. Das gilt umso mehr, wenn Risikogruppen betroffen sind, also beispielsweise Großeltern. Jeder Besuch sollte sorgsam abgewogen werden und Besuche nach Möglichkeit auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Kann zum Beispiel eine Schwester aus Niedersachsen zu Ostern ihre Schwester in Schleswig-Holstein besuchen, und dürfen die beiden dann zusammen Ausflüge machen?

Ja, der Besuch ist erlaubt. Auch der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Ausflüge sind erlaubt, allerdings würden groß angelegte Ausflüge an die Nord- und Ostsee die Bemühungen der Landesregierung unterlaufen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zu verlangsamen. Daher sind Ausflüge wie Spaziergänge möglichst auf das nähere Umfeld zu beschränken. Kontakte zu anderen Personen sind dabei ausdrücklich auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren und, wo immer möglich, ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

Wie sieht es in Schleswig-Holstein mit Besuchen eines getrennt lebenden Elternteils bei seinen Kindern aus?

Auch solche Besuche sind nicht grundsätzlich verboten, sollte aber sorgsam abgewogen und möglichst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Brauche ich einen besonderen Grund für den Besuch?

Ein besonderer Grund muss nicht zwingend nachgewiesen werden. Trotzdem sollten zwingende Gründe vorliegen.

Dürfen die Verwandten zeitlich unbegrenzt bleiben?

Im Prinzip ja, soweit es sich um Privatbesuche handelt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Dürfen die Anreisenden wie Geschäftsreisende in Ferienwohnungen oder Hotels übernachten?

Nein, da Ferienwohnungsvermietern oder Hotels per Landesverordnung verboten wurde, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Mit touristischen Zwecken gleichgesetzt sind auch Beherbergungen zu Freizeitzwecken wie zum Beispiel der Familienbesuch.

Warum ist die Regelung nicht strenger?

Die Landesregierung prüft fortlaufend, ob die getroffenen Maßnahmen ausreichend sind, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Falls die Maßnahmen nicht ausreichend sein sollten, würde die Landesregierung die Maßnahmen anpassen.

Kann es sein, dass das Land die Auflagen vor Ostern doch noch verschärft?

Das ist nicht ausgeschlossen.

Welche Einschränkungen gelten trotz der Familienbesuchsregelung?

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur unter folgenden Voraussetzungen gestattet:

alleine

oder mit einer weiteren Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt kommt

oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand

Dies gilt für alle Tätigkeiten in der Öffentlichkeit, darunter Einkaufen, Spazierengehen oder Sport. Zudem sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen untersagt.

Dürfen mein Familienbesuch und ich nach draußen?

Ja, mit den genannten Bedingungen und Einschränkungen.

Wie wird kontrolliert, ob es wirklich engste Verwandte von Einwohnern sind, die einreisen?

Grundsätzlich prüfen die Gesundheitsbehörden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ordnungsbehörden, ob die aktuellen Regelungen eingehalten werden. Die Polizei unterstützt hierbei. Es werden derzeit noch keine besonderen Kontrollstellen durch die Polizei eingerichtet. Kontrollen führt die Polizei im Rahmen des Präsenzdienstes je nach Lage und im Einzelfall durch. Die Polizei setzt auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger und appelliert an sie, die veröffentlichten Verhaltensregeln zur Vermeidung der Ausbreitung einer Infektion mit dem Corona-Virus ernst zu nehmen und einzuhalten.

Welche Dokumente muss ich vorzeigen?

Grundsätzlich wird das Mitführen des Personalausweises empfohlen.

Um wie viele Menschen könnte es gehen, die an einem Fest wie Ostern von der Besuchsregel Gebrauch machen?

Dazu kann die Landesregierung keine Angaben machen.

Wenn bei jüngeren, gesunden Leuten das Kontaktverbot als Erstes aufgehoben wird: Was ist mit Leuten, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen?

Die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen sehen keine Beschränkungen im Bereich der häuslichen Versorgung von Angehörigen vor.

Wie geht es Ihnen mit dem Corona-Kontaktverbot? Gut! Ich halte auf digitalen Wegen ausreichend Kontakt mit Freunden und Familie. Es geht. Der persönliche Kontakt mit meinen Mitmenschen fehlt mir schon. Gar nicht gut. Ich hoffe, dass die Einschränkungen bald aufgehoben werden. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wie geht es Ihnen mit dem Corona-Kontaktverbot? Wie geht es Ihnen mit dem Corona-Kontaktverbot? So haben unsere Leser abgestimmt Gut! Ich halte auf digitalen Wegen ausreichend Kontakt mit Freunden und Familie.

Es geht. Der persönliche Kontakt mit meinen Mitmenschen fehlt mir schon.

Gar nicht gut. Ich hoffe, dass die Einschränkungen bald aufgehoben werden. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Ist mit der Sperrung für Touristen gemeint, dass nur auswärtige Reisende als Touristen nicht mehr nach Schleswig-Holstein reisen dürfen, oder auch, dass Schleswig-Holsteiner sich im Land nicht mehr bewegen dürfen?

Reisen innerhalb Schleswig-Holsteins sind nicht untersagt. Allerdings gilt auch für Schleswig-Holsteiner, dass allen Beherbergungsbetrieben untersagt ist, Gäste zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Gastronomische Betriebe sind ebenfalls geschlossen.

Wie sieht die Regelung in anderen Bundesländern aus?

Auch dort gibt es derzeit kein generelles Verbot von Familienbesuch. Allerdings ist er in Krisenbereichen untersagt, wo territoriale Ausgangssperren herrschen, so zum Beispiel in Bayern, Sachsen und im Saarland. Alle Landesregierungen bitten zudem darum fernzubleiben. Touristische Einreisen haben neben Schleswig-Holstein auch Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern untersagt.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Detaillierte Hinweise zu Regelungen für einzelne Bereiche finden Sie auch hier. Bürgerinnen und Bürger können sich bei Fragen auch an das Bürgertelefon des Landes unter der Telefonnummer 0431/79700001 wenden, oder per E-Mail an corona@lr.landsh.de

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.