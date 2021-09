Kiel

Mit der neuen Corona-Landesverordnung ist am Montag die Maskenpflicht etwa beim Friseur, im Kino oder im Restaurant weggefallen – wenn ein 3G-Nachweis erbracht wird. Wer getestet, geimpft oder genesen ist, kann an vielen Orten die neuen Freiheiten genießen. In Schulen hingegen, in denen es eine Testpflicht mit Ausnahme für Geimpfte und Genesene gibt, muss die Mund-Nasen-Bedeckung unter anderem in den Klassenräumen weiter getragen werden.

„Schulen spielen eine besondere Rolle, weil – anders als in Freizeiteinrichtungen – die Schulpflicht gilt“, erklärt David Ermes, Sprecher des Bildungsministeriums. „Wir wollen außerdem für alle Schülerinnen und Schüler im Land kontinuierlichen Präsenzunterricht ermöglichen.“

Masken sollen helfen, nicht ganze Klassen in Quarantäne schicken zu müssen

Dazu gehöre, dass durch das Maskentragen bei den derzeitigen Regelungen sichergestellt werden könne, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen und im Falle einer positiven Testung nicht die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird, sagt Ermes. Mindestens bis zu den Herbstferien wird es bei der Maskenpflicht bleiben. Man sei in der Landesregierung im Austausch darüber, wie es danach weitergehe, so der Ministeriumssprecher.

„Völliges Unverständnis“ für die Maskenpflicht hat Volker Nötzold, Vorsitzender des Landeselternbeirats der Grundschulen und Förderzentren. „Kein Bereich ist so umfangreich durchgetestet wie die Schulen.“ Es sei ein Unding, was sich die Landesregierung da leiste.

Nötzold berichtet, dass Kinder immer wieder Schulvermeidungsstrategien zeigen würden, etwa über Bauchschmerzen klagten, weil sie nicht mit Maske in die Schule wollten. Zudem hätten Kinder wegen der Masken teils Kopfschmerzen oder Konzentrationsprobleme in der Schule. Nötzold betont aber auch: „Wir haben nichts dagegen, wenn die Masken freiwillig getragen werden.“

Eltern sind beim Thema Maskenpflicht in der Schule verschiedener Meinung

Eine etwas andere Sichtweise nimmt Claudia Pick, Vorsitzende des Landeselternbeirats der Gymnasien, ein. Es brauche weiter Maskenpflicht und Corona-Tests, da sich viele Eltern auf die Wirksamkeit dieses Konzeptes als Schutz in der Pandemie verließen. „Schule ist ein Ort, zu dem täglich hinzugehen Schüler verpflichtet sind. Sie verbringen ihren Schulalltag häufig mit bis zu 30 Leuten dicht nebeneinander.“

Pick erklärt aber auch, dass sowohl unter den Eltern als auch den Schülerinnen und Schülern Menschen seien, die das Maskentragen als belastend empfinden würden. Daher solle bei Klausuren, die nur 45 Minuten dauern, alles dafür getan werden, Abstände einzuhalten, um dann auf Masken verzichten zu können, so die Elternvertreterin. Aktuell gibt es in Schulen eine Ausnahme vom Maskentragen unter anderem bei Klausuren, die mehr als zwei Zeitstunden dauern, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Dass die Meinungen beim Thema Maskenpflicht durchaus unterschiedlich sind, weiß Ben Fricke, Landesschülersprecher der Gymnasien. Bei ihnen im Landesvorstand gebe es aktuell noch unterschiedliche Vorstellungen darüber, unter welchen Bedingungen die Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen wegfallen könne, sagt Fricke. „Wir wünschen uns aber, dass wir langsam zur Normalität zurückkehren können.“

„Es wäre schön, wenn auch in den Schulen endlich die Masken fallen könnten“, sagt auch Astrid Henke, Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Um die Ansteckungsgefahr möglichst niedrig zu halten, plädiere sie aber für eine Beibehaltung der Regel. Sie solle mindestens noch eine Woche nach den Herbstferien gelten. Danach müsse die Situation neu bewertet werden.

Allerdings merkt Henke an, die Situation an Schulen und Kitas wäre einfacher, wenn Kommunen und Land nicht bei der Anschaffung von Luftfiltern „versagt“ hätten. „Da stehlen sich die Verantwortlichen zu Lasten der Kinder und Jugendlichen aus der Verantwortung.“

Philologenverband fordert Perspektive für das Ende der Maskenpflicht

Walter Tetzloff, Sprecher des Philologenverbands Schleswig-Holstein, betont ebenfalls die aktuelle Unterstützung für die Regelung. „Wir brauchen aber eine Perspektive, wann die Maskenpflicht wegfallen kann.“

Die wünscht sich auch der stellvertretende Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen, Maximilian Henningsen. Oberste Priorität habe aber ein sicherer Schulalltag für alle. „Wenn die Maske der Preis dafür ist, dass wir dauerhaft im Unterricht sind, dann ist das angemessen.“