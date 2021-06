Kiel

Schrödter, der Staatssekretär von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), begründete die Kostenexplosion damit, dass, „die Fragen zu den Impfungen, Impfterminen, Testungen und Kontaktbeschränkungen auch über diese Telefonhotline abgearbeitet werden und sich daher die Anzahl der Anrufe im Verhältnis zu 2020 insbesondere im ersten Quartal 2021 noch mal wesentlich erhöht hat“.

Auf Nachfrage lieferte Regierungssprecher Peter Höver konkrete Daten. Demnach registrierte das für Schleswig-Holstein zuständige Callcenter des Unternehmens Majorel Deutschland GmbH im vergangenen Jahr 114 390 Anrufe, von denen 89 717 (79 Prozent) angenommen und bearbeitet werden konnten. Dafür zahlte das Land gut 328 000 Euro, also unter dem Strich je angenommenen Anruf rund 3,65 Euro.

Hotline teurer als erwartet

Für 2021 rechnete die Staatskanzlei zunächst mit Hotline-Kosten von 350 000 Euro. Der teils chaotische Impf-Start und immer neue Änderungen der Corona-Beschränkungen ließen allerdings die Telefondrähte glühen. In den ersten vier Monaten 2021 registrierte Majorel fast so viele Anrufe wie im gesamten Vorjahr. Bis Ende Mai stiegen die Kosten (das Land zahlt vor allem die Arbeitsstunden der bis zu zwölf Vollzeitkräfte) bereits auf knapp 418 000 Euro.

Begrenzte Kapazität

Mit dem Abklingen der Pandemie sinkt die Zahl der Anfragen. Im Juni meldeten sich bislang nur gut 7000 Bürgerinnen und Bürger. Dabei konnten fast alle Anrufe bearbeitet werden. Zum Vergleich: Im Rekordmonat März 2021 kamen von fast 80 000 Anrufern nur knapp 37 000 durch (47 Prozent), also nicht einmal die Hälfte. Höver bat die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die begrenzte Kapazität der Hotline um Verständnis.

Der Anbieter Majorel (Gütersloh) wies darauf hin, dass bei teils sehr kurzfristig eingeführten Corona-Maßnahmen der Informationsbedarf der Bevölkerung vorübergehend enorm ansteige. „Solche Peaks lassen sich nur schwer ausgleichen, da eine Aufstockung des Teams so kurzfristig gar nicht möglich ist und zudem unwirtschaftlich gewesen wäre“, bekräftigte Unternehmenssprecherin Jana Gmelin. Zudem dauere so ein Ansturm meist nur wenige Stunden oder maximal einige Tage.

Lob für Nordlichter

Genau ausgewertet wurde auch der Informationsbedarf der Bürger. Demnach ging es in den vergangenen Monaten in jedem vierten Anruf ums Impfen, vor allem um Terminierung und Priorisierung. Notiert wurde auch, ob sich die Bürgerinnen und Bürger zur Impfpraxis eher positiv (14,78 Prozent) oder negativ (85,22 Prozent) äußerten. Im Großen und Ganzen stellt Majorel den Schleswig-Holsteinern ein gutes Zeugnis aus. „Der überwiegende Anteil der Anrufer möchte Sachfragen klären und verhält sich am Telefon freundlich“, berichtet Gmelin. Aber: „In einzelnen Fällen müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch mit emotionalen Kommentaren der Anrufer umgehen und erhalten daher vor ihrem Einsatz ein spezielles Kommunikations- und Deeskalationstraining.“ Insgesamt habe die Quote an negativen Meinungsäußerungen jedoch unter vier Prozent gelegen.

Ende der Hotline nicht in Sicht

Die Zukunft der Hotline ist unklar. Höver geht davon aus, dass mit der steigenden Impfquote die Zahl der Anrufe weiter sinkt. Einen Termin für die Abschaltung des Bürgertelefons gibt es bisher aber nicht. Am Geld dürfte der Weiterbetrieb der Hotline jedenfalls vorerst nicht scheitern. Der Finanzausschuss wird den Wunsch nach mehr Haushaltsmitteln absehbar nach der Sommerpause erfüllen.

Das Bürgertelefon des Landes ist erreichbar unter 0431/79 70 00 01, (werktags von 8-20 Uhr, an sonn- und feiertags von 8-16.30 Uhr).