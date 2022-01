Kiel.

Das Jobticket wird immer beliebter. Wie das Landes-Verkehrsministerium auf Anfrage mitteilte, nutzen inzwischen bereits mehr als 6300 Beschäftigte die rabattierte Monatskarte für den ÖPNV und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Laut Umfrage der Nahverkehrsgesellschaft (NahSH) fahren 4000 Ticketkäufer erstmals mit Bus und Bahn zur Arbeit.

„Wir freuen uns, dass das Jobticket so gut angenommen wird“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Das ursprüngliche Ziel, zum ersten Geburtstag der ÖPNV-Offensive im Frühjahr 1000 Tickets an Frau und Mann gebracht zu haben, sei schon jetzt mehrfach übertroffen worden. Neues Ziel, so Buchholz, seien 10 000 Tickets bis Jahresende.

Hohe Subventionen für Jobticket

Der Erfolg ist vom Steuerzahler teuer erkauft. Hintergrund: Privat-Firmen haben zwar rund 70 Prozent der insgesamt 118 Ticketverträge abgeschlossen, stellen aber nur zehn Prozent der Nutzer. Bei öffentlichen Arbeitgebern ist es andersherum: Auf ihr Konto gehen 30 Prozent der Verträge und 90 Prozent der Tickets. Folge: Die Subventionen von Land, Städten und ihren Einrichtungen (in der Regel 30 Euro je Ticket im Monat) betragen gemeinsam mit der Landes-Anschubfinanzierung (zwei Millionen Euro) grob gerechnet 340 000 Euro – im Monat.

Das Ende der Subventions-Fahnenstange ist absehbar nicht erreicht. Hauptgrund: Bisher haben sich nur gut 2000 der 15 000 Beschäftigten des landeseigenen Uni-Klinikums das Jobticket zugelegt. „Wir gehen davon aus, dass weitere Beschäftigte mitziehen“, sagte ein UKSH-Sprecher. Täglich gebe es bis zu 80 Anfragen. Hintergrund: Das UKSH hatte ursprünglich mit bis zu 9000 Ticketnutzern kalkuliert, weil die Beschäftigten an den Standorten Kiel und Lübeck dank Ticket zum Schnäppchenpreis rund um die Uhr Bus fahren können. Die Monatskarte (eigentlich 52,50 Euro) verbilligt sich dank der Zuschüsse (30 Euro vom UKSH, 20 Euro von NahSH) auf 2,50 Euro.

Buchholz nimmt die hohen Subventionen in Kauf. Oberstes Ziel sei, mehr Menschen in Bus und Bahn zu locken. „Dem Klima ist egal, ob Fahrgäste aus einem privaten oder aus einem öffentlichen Unternehmen kommen.“ Zudem erwartet der Minister, dass nach einigen kleineren privaten Unternehmen (Hotels, Restaurants, Handel) auch größere Firmen in die ÖPNV-Offensive einsteigen, um in Zeiten des Fachkräftemangels Beschäftigten ein attraktives Angebot zu machen. „Arbeitgeber können mit einem geringen Mitteleinsatz einen großen Effekt für die Arbeitnehmer erzielen.“

Buchholz: Dienstwagen statt Jobticket

Buchholz selbst hat sich aus zwei Gründen kein Jobticket zugelegt. Er pendelt erstens wegen seines eng getakteten Terminplans mit dem Dienstwagen zwischen dem heimischen Ahrensburg und Kiel und hat zweitens als Mitglied des Bundesrates eine DB-Netzkarte.

Von Ulf Christen