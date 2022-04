Kiel.

In Schleswig-Holstein wird das Neun-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn erst zum 1. Juni eingeführt. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP), der eigentlich spätestens zum 1. Mai loslegen wollte, begründete die Verzögerung mit den Planungen der anderen 15 Bundesländer. Sie hätten sich auf den Start im Juni geeinigt. „Da kann sich Schleswig-Holstein nicht abkoppeln.“

Der Minister hält die Lösung für falsch

Buchholz machte keinen Hehl daraus, dass er die Juni-Lösung für falsch hält. Begründung: Das Ticket wird vom Bund über drei Monate finanziert, wird also über den Sommer laufen und damit weniger Pendler als Tagesausflügler anlocken. Bei gutem Wetter am Wochenende könnte es insbesondere in Zügen an die Lübecker Bucht, nach St.Peter-Ording oder Sylt eng werden.

Buchholz hatte deshalb bis zuletzt im Kreis der Verkehrsminister für einen Start im Mai geworben und sogar einen Alleingang mit Hamburg nicht ausgeschlossen. Die Hanseaten schwenkten allerdings auf die Bundeslinie ein und zwangen so Schleswig-Holstein zum Einlenken, weil verschiedene Starttermine im ÖPNV der Metropolregion Hamburg für ein Tarifchaos gesorgt hätten.

Von Ulf Christen