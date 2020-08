Timmendorfer Strand

Bis Ende Juni war nicht sicher, ob Deutschlands ältestes Gourmet-Festival 2020 in seine 34. Saison starten würde. Die positive Resonanz einer Gästebefragung habe die Mitgliedsbetriebe jedoch ermutigt, das Wagnis einzugehen, unterstreicht SHGF-Präsident Klaus-Peter Willhöft und ergänzt: „Wir lassen uns die Freude an kommunikativen Geschmackserlebnissen nicht nehmen. Es gilt, sich mit dem Virus zu arrangieren - ohne lähmende Angst, aber mit gebührendem Abstand und gebotener Achtsamkeit.“ Dementsprechend habe man bei der Saisonplanung im Hinblick auf eine mögliche zweite Corona-Welle auch die Monate November und Dezember weitgehend ausgeklammert.

Zur Auftakt-Gala kocht ein frisch gekürter Michelin-Star

Seinen Auftakt feiert das SHGF aber terminlich ganz traditionell am 27. September im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand. In dessen für bis zu 1000 Gäste ausgelegtem Festsaal wird dann unter anderem der vom Guide Michelin frisch mit der Höchstwertung von drei Sternen ausgezeichnete Koch Marco Müller vom Berliner Rutz für maximal 150 Besucher kochen. Bei Müllers Mitstreitern handelt es sich in diesem Jahr durchweg um Lokalmatadore: Neben Gastgeber und Schleswig-Holsteins dienstältestem Sternekoch Lutz Niemann zeichnet der an Größen wie Alain Ducasse geschulte Eicke Steinort vom SHGF-Neumitglied Hotel Wassersleben an der Flensburger Förde für das Menü mitverantwortlich. So trifft an dem Abend ein kulinarischer Freigeist aus der Hauptstadt auf zwei hiesige Chefs, die sich der französischen Klassik verpflichtet fühlen.

Thomas Martin kehrt in den Kieler Kaufmann zurück

Unter den 18 Gastköchen, die zwischen September 2020 und März 2021 insgesamt 35 Veranstaltungen bestreiten, sind auch ansonsten wieder einige Köpfe aus dem Norden vertreten. Zu ihnen zählt der Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin, der seit 1997 im Jacobs Restaurant des Hotels Louis C. Jacob für das konservative Hamburger Publikum kocht. Nachdem er bereits 2015 im Kieler Kaufmann gastierte, kehrt er am 6. und 7. März in das Hotel zurück. Ebenfalls aus Hamburg reist TV-Köchin Cornelia Poletto am 24. und 25. Oktober für zwei Abende in die nahe Tangstedter Gutsküche, um dort ihre italienisch geprägte Kochkunst unter Beweis zu stellen.

Statt Harald Wohlfahrt kommt Nils Henkel in die Orangerie

Zu den weiter gereisten Stars des Festivals zählt in dieser Saison Dirk Hoberg aus Konstanz, dem der Restaurantführer Gusto die „länderübergreifend beste Küche am Bodensee“ bescheinigt. Hoberg ist am 5. und 6. Februar im Ringhotel Waldschlösschen in Schleswig zu Gast. Aus Mainz kommt im selben Monat Philipp Stein ins Vitalia Seehotel in Bad Segeberg, ein mittlerweile langjähriger Gastkoch des Festivals, der auch schon in Kiel zu begeistern wusste. Einer seiner treuesten Weggefährten, der weltweit bekannte Spitzenkoch Harald Wohlfahrt, bleibt dem SHGF in dieser Saison erstmals fern. Stattdessen kocht am 14. und 15. März mit Nils Henkel ein ebenfalls über die Landesgrenzen hinaus bekannter Chef mit schleswig-holsteinischen Wurzeln in Lutz Niemanns Orangerie.

Schleswig-Holsteins Feinschmecker ziehen mit

Um die Corona-Gefahr gering zu halten, wurden auch die „Tour de Gourmet Solitaire“ für Alleinreisende wie auch die „Tour de Gourmet Jeunesse“ für junge Feinschmecker in den März gelegt. Schleswig-Holsteins Feinschmecker lassen sich von diesem Wagemut derweil bereitwillig anstecken. Die Nachfrage, so lässt das SHGF verlauten, sei trotz der Pandemie ungebrochen.

Weitere Informationen, Termine, Preise und Buchungen unter www.gourmetfestival.de

