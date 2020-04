Das denken unsere Leser über Corona in Schleswig-Holstein

Kiel

Eine deutliche Mehrheit der Leserinnen und Leser von KN-online ist mit den drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus einverstanden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage auf unserer Website, an der sich in den vergangenen Tagen rund 2300 Menschen beteiligt haben. Mehr als jeder Dritte (38 Prozent) wünscht sich allerdings, dass die Einschränkungen des Lebens nach den Osterferien teilweise gelockert werden.

Stimmungsbild zur Corona-Krise in Schleswig-Holstein

Die Ergebnisse sind zwar im streng wissenschaftlichen Sinne nicht repräsentativ, erzeugen aber insgesamt ein interessantes Stimmungsbild. So befürwortet knapp die Hälfte der Teilnehmer der Umfrage eine Maskenpflicht beim Einkaufen nach dem Vorbild Österreichs, die andere Hälfte lehnt dies ab.

Rund 96 Prozent halten die in Deutschland geltenden Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens – wie Kontaktsperre und Veranstaltungsverbote – für gerechtfertigt oder zumindest teilweise gerechtfertigt. Gar nicht einverstanden damit sind sich nur rund vier Prozent der Befragten.

Die Mehrheit zeigt sich zuversichtlich, dass Krankenhäuser und Arztpraxen die Krise meistern werden: Einen Kollaps des Gesundheitssystems befürchtet nur ein gutes Drittel der Teilnehmer, fast zwei Drittel teilen diese Sorge nicht.

Wie geht es nach dem 19. April 2020 in Schleswig-Holstein weiter?

Die meisten Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene halten sich derzeit noch bedeckt bei der Frage, ob die Schutzmaßnahmen auch über den 19. April hinaus verlängert werden sollen. Bei der Online-Umfrage in unserer Leserschaft sprechen sich nur rund acht Prozent der Befragten dafür aus, die Einschränkungen nach den Osterferien aufzuheben.

Etwa 54 Prozent sind für eine Verlängerung, 38 Prozent für eine teilweise Lockerung. Die Umfrage stellt den Regierenden in Bund und Land ein insgesamt gutes Zeugnis aus. Etwa drei Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind der Ansicht, dass die Landesregierung genug tut, um die Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein zu begrenzen. Nur ein Viertel ist mit der Arbeit der Politiker unzufrieden.

Auch das Krisenmanagement der Bundesregierung wird überwiegend gelobt: Vier von fünf Lesern vergeben die Schulnoten eins bis drei. Nur etwa jeder fünfte Teilnehmer der Umfrage ist nicht zufrieden.

Kritik allerdings gibt es an den finanziellen Hilfen für die Wirtschaft. Hier sagt eine knappe Mehrheit der Befragten, die getroffenen Maßnahmen seien nicht ausreichend. Mehr als 40 Prozent der Umfrage-Teilnehmer unterstützen jetzt selbst lokale Unternehmen und geben an, bei heimischen Betrieben während der Corona-Krise bereits etwas bestellt zu haben.

Ergebnis bestätigt Eindruck von Ministerpräsident Daniel Günther

Zwei Fragen betrafen die Gefühlslage der Menschen: Gut die Hälfte der Befragten (52 Prozent) erklärt, selbst Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus zu haben, die andere Hälfte hat diese Angst nicht. Offenbar werden inzwischen auch die Kolleginnen und Kollegen in der Firma vermisst: Immerhin jeder Fünfte gibt an, wegen der Arbeit im Homeoffice bereits einen „Lagerkoller“ zu haben.

Ministerpräsident Daniel Günther sieht sich durch die Ergebnisse bestätigt.

Ministerpräsident Daniel Günther kommentierte die Umfrage so: „Das Ergebnis bestätigt meinen Eindruck vom Zusammenhalt der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner besonders in diesen Tagen.“

Lesen Sie auch: Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer fordert Debatte über Lockerungen

Bund und Länder würden sich im Lichte der Entwicklung der Infektionszahlen am 14. April, also direkt nach dem Osterwochenende, eingehend mit der Frage befassen, ob und inwieweit Lockerungen von Maßnahmen ab dem 20. April möglich seien. „Im Augenblick sind solche Überlegungen verfrüht", so Günther.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos: