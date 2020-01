Das haben die Fraktionen 2020 geplant

Kiel

Die CDU ...

...will das Polizeigesetz erneuern, den Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen möglichst friedlich abschließen, den Landesentwicklungsplan verabschieden und die Oberstufenreform auf den Weg bringen. Und sonst noch? „Verraten kann ich bereits jetzt, dass wir uns dem Thema ’Landwirtschaft und Handel’ expliziter widmen“, sagt Fraktionschef Tobias Koch. „Durch die Proteste der Landwirte im vergangenen Jahr ist deutlich geworden, dass hier etwas passieren muss.“ Man wolle Landwirtschaft und Handel zusammenbringen, damit mehr Menschen lokale Lebensmittel kaufen – zu Preisen, die auch für die Bauern fair sind. Auch stehe ein zweiter Waldgipfel vor der Tür: Auf zwölf statt bislang elf Prozent der Landesflächen sollen künftig Bäume stehen.

Die Grünen ...

...haben nach Angaben ihrer Fraktionschefin Eka von Kalben drei wichtige Vorhaben: Klima, Klima, Klima. „Wir wollen nicht nur, wir müssen sogar die Klimaziele erreichen und dafür nun schnellstmöglich in allen Bereichen die Weichen stellen.“ Deshalb wollen die Grünen nach Jahren der Stagnation den Ausbau der Windkraft anschieben, das Moorschutz- und Gewässerschutzprogramm umsetzen, die Verkehrswende unterstützen – und Bildung „für nachhaltige Entwicklung“ zum festen Bestandteil an Schleswig-Holsteins Schulen machen. Genannt wird auch eine nachhaltige Finanzstrategie namens „Finish“: Dahinter verbirgt sich ein Investitionsprogramm, das sich nicht mehr strikt an die schwarze Null hält.

Die FDP ...

...will den Gründergeist bei Schülern, Studenten und Fachkräften stärken. Die Rede ist von mehr Praktika, vom Austausch mit Unternehmen, Gründungssemestern an Hochschulen und Beratungen. „Unser Bundesland hat in Sachen Unternehmensgründungen noch viel Luft nach oben“, moniert Fraktionschef Christopher Vogt. Wichtig sind den Liberalen auch beschleunigte Infrastrukturprozesse mit „fairen Stichtagsregelungen“ und kürzeren Klagewegen. „Jahrzehntelange Planungsprozesse können wir uns einfach nicht mehr leisten.“

Und die Opposition?

Die SPD ...

...setzt auf gute Arbeit, Wohnen, Familie, Klimaschutz und Bildung. „Wir wollen die Regierung weiter antreiben, damit es sich die Jamaika-Koalitionäre zur Halbzeit des Legislaturperiode nicht allzu bequem machen“, sagt Fraktionschef Ralf Stegner. Die Sozialdemokraten wollen sich 2020 im Sinne von mehr bezahlbarem Wohnraum für die Gründung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften einsetzen. Sie fordern eine beitragsfreie Kita nach dem Vorbild der SPD-geführten Nachbarländer Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Lernmittel an Schulen sollen beitragsfrei werden. Im Sinne von Ökologie und Klimaschutz sollen Moore wiedervernässt werden, ein Jobticket soll Arbeitnehmer zum Umsteigen auf Bus und Bahn animieren. Und nicht zuletzt kämpft die SPD für eine höhere Tarifbindung: Arbeit soll sich lohnen.

Die AfD ...

...will nach Angaben ihres Vorsitzenden Jörg Nobis ein Ende der Zwangsmitgliedschaft in der Pflegekammer beantragen. Bei Windkraftanlagen setzt man auf Mindestabstände der zehnfachen Anlagenhöhe und lehnt die Einführung eines sogenannten Windbürgergeldes ab, das derzeit auf Länderebene diskutiert wird: Es wäre eine Art Schmerzensgeld für lärmgeplagte Anwohner. Der „eskalierende Linksextremismus“ sei zu bekämpfen. Außerdem werde man sich gegen die Einführung der Gendersprache einsetzen.

Der SSW...

...setzt auf Umweltschutz. Nach Angaben eines Sprechers geht es um Aufforstungsprogramme, Moorschutz – und die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen. Darüber hinaus will der Wählerverband die Minderheitenpolitik vorantreiben und spricht unter anderem davon, Grundlagen für mehr Friesisch-Unterricht an den Schulen zu schaffen. Als dritten Punkt nennt man eine Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit durch „gerechte Löhne, bezahlbaren Wohnraum und faire Hartz IV-Regeln“.

